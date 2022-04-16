高鐵基本費率調漲 民眾能否接受雙鐵票價變貴？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「雙鐵票價調漲」話題的網路聲量表現，帶您了解有關高鐵與台鐵票價漲幅的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

近日交通部依「台灣地區消費者物價總指數(GICP)」變動情形，公告新核定的高鐵基本費率，引起民眾關注是否會因此帶動雙鐵票價調漲，話題隨即在網路上引起討論。

高鐵費率調漲帶動雙鐵票價關注 是否漲價仍有待高鐵董事會評估

在4月7日時新聞報導指出，交通部日前依新核定的111年「政府核定基本費率標準」，公告高鐵基本費率從每人每公里4.134元調高至4.313元，而高鐵公司將在評估後決定是否就此提高票價，引起民眾關注。而後續各媒體依新核定費率試算，從台北到高雄的單程票價將可提高140元，引起民眾熱烈討論如「漲價的情況很正常啊，真的沒辦法啦！」、「什麼都漲！」、「再來可能換台鐵了」等，相關話題討論聲量也在4月8日時到達高峰。

「雙鐵票價調漲」話題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著在4月11日時，交通部長王國材於立法院交通委員會作出回應，說明「高鐵調整費率與漲價是兩回事」、「台鐵也不會因此而連動漲價」等，且因高鐵為上市公司，需評估內部營運成本、民生經濟與供需情形等，最終仍會交由高鐵董事會決議，更表示台鐵改革重點將放在安全與服務面向上，話題熱度至今仍然延續。

支持適度漲價以確保服務安全品質 漲價壓力引民眾大呼吃不消

觀察網友對雙鐵漲價話題的討論，其中贊成的民眾多認為「依成本漲幅提升票價」是合理作法，提到如「要求服務又要求硬體設備升級，應該隨物價調漲票價才能提高台鐵品質」，表示雙鐵為民眾高度依賴的大眾運輸工具，需注意安全與品質的維持；此外也有民眾認為距離上次漲價已經過了四年，適度調整票價並無大礙。

「雙鐵票價調漲」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而對雙鐵漲價持反對態度的民眾則提到「通貨膨漲」、「經濟負擔大」等考量，留言如「不只是要漲高鐵而已，還有水費、電費、學費、健保、勞保？」、「油電雙漲，柴米油鹽哪個沒漲…」，長久以來通貨膨脹所帶來經濟壓力讓民眾紛紛表示「吃不消」；另一方面也有民眾質疑高鐵漲價的必要性，說道「安全和服務品質有沒有提升才是重點」、「高鐵站的硬體設施先改善吧！」，表示希望在調整票價前，能說明確切需求以及承諾漲價後的規劃。

「萬物皆漲，只有薪水不漲」，大眾普遍對於物價上漲感到無奈，然而雙鐵作為陸上公共運輸主力，仍須保障人民安全與服務品質，期望最終能在成本與票價上取得平衡。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》