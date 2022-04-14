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中正紀念堂微轉型 小蔣公銅像移置、增展白色恐怖文件

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部逐步推動中正紀念堂轉型，於4月7日言論自由日推出「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，同時另一側調整為「蔣中正總統與中華民國」展。記者陳宛茜／攝影
文化部逐步推動中正紀念堂轉型，於4月7日言論自由日推出「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，同時另一側調整為「蔣中正總統與中華民國」展。記者陳宛茜／攝影

中正紀念堂於4月7日言論自由日推出「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，同時另一側調整為「蔣中正總統與中華民國」展。文化部今天表示，透過展間調整，原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內。原有關蔣中正總統之展品共414件，調整後以私領域為主的111件不予續展，展品留展率約73%；此外亦增加與白色恐怖事件有關的檔案文件。

文化部長李永得表示，中正紀念堂將朝「去除威權不去歷史」、「彰顯對抗獨裁者的勇氣」、「多元史觀」等三大原則，逐步推進轉型工程。

文化部表示，自4月7日起，中正紀念堂一樓原「永懷領袖文物展示室」更名為「常設展廳」；原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內；常設展廳內部重新調整後，目前正展出二項主題展。

「蔣中正總統與中華民國」常設展內，以蔣中正私領域有關的111件展品不予續展，但增加展出蔣中正總統在台主政時期，主導個案之軍法審判、任意更改刑度等相關史料文件。此外，為讓民眾更全貌瞭解中華民國發展史，展覽增列訓政時期約法、國民政府接收台灣、中日和約等相關內容。

調整過後的中正紀念堂一樓，常設展廳入口右側，即「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」常設展，透過先行者的堅定意志與犧牲打拚，呈現台灣追尋言論自由之路的艱辛與波折過程。

常設展廳入口左側，文化部參照歷史專家諮詢會議建議，以原展間內蔣中正總統文物及「蔣中正總統與台灣特展」的相關資料為基礎，改以「蔣中正總統與中華民國」為主題，保留蔣中正總統一生與中華民國歷史發展密切關係的展品，包括有關革命、抗戰、內戰及台灣等相關檔案史料與文物；至於私領域色彩較為濃厚，原則不予留展或改以數位呈現。

文化部表示，總統蔡英文於今年228事件中樞紀念儀式上曾公開表示「一個民主國家不應該以威權形式紀念卸任總統」；文化部長李永得也曾多次強調「中正紀念堂轉型一定要往前走」。文化部將會持續進行社會對話並凝聚共識，期盼透過中正紀念堂的轉型，讓國人及國際社群再次看見台灣最珍貴的自由、民主及人權價值。

中正紀念堂一樓原「永懷領袖文物展示室」更名為「常設展廳」；原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內；常設展廳內部重新調整後，目前正展出二項主題展。記者陳宛茜／攝影
中正紀念堂一樓原「永懷領袖文物展示室」更名為「常設展廳」；原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內；常設展廳內部重新調整後，目前正展出二項主題展。記者陳宛茜／攝影
中正紀念堂原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內。圖／文化部提供
中正紀念堂原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內。圖／文化部提供
中正紀念堂常設展廳「蔣中正總統辦公室展廳」展示蔣中正生前使用的凱迪拉克座車、辦公陳設、史料。記者黃義書／攝影
中正紀念堂常設展廳「蔣中正總統辦公室展廳」展示蔣中正生前使用的凱迪拉克座車、辦公陳設、史料。記者黃義書／攝影
中正紀念堂「蔣中正總統與中華民國」常設展增設政治案件批示展區。圖／文化部提供
中正紀念堂「蔣中正總統與中華民國」常設展增設政治案件批示展區。圖／文化部提供

蔣中正 文化部 中正紀念堂 李永得

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