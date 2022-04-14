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壽山動物園黑猩猩4月底入新厝 全園10月初完工開園
高雄壽山動物園整建工程如火如荼，目高雄市副市長林欽榮今天視察動物園施工進度，目前初估可在今年9月底、10月初完工、開園。黑猩猩原本居住的巨型鐵籠，未來將成為溫室咖啡廳，林欽榮笑說，以前是關黑猩猩，未來變成關人，而且還要花錢才能被關。目前黑猩猩棲地已完工，預計在4月底黑猩猩就可入新厝。動物園未來除了現場自動售票外，也首度引進網路購票系統，讓民眾有更多元的支付方式可選擇，參觀動物園更方便。
林欽榮說，今年9月底、10月初最大的盛會就在壽山動物園，未來市民可漫步立體空橋感受園區新視野，在充滿食物香氣的溫室咖啡廳與動物來場約會。林欽榮今天視察動物園工程狀況，也登上立體空橋體驗、也確認入口及親水廣場工程已近完成，即將進入機具設備測試階段。
目前友善動物區及黑猩猩區內舍已經完工，黑猩猩的動物棲地、生活空間正加強環境豐富化設施，預計4月底黑猩猩就可入新厝。黑猩猩原本的巨型鐵籠空間也將變為溫室咖啡廳，觀光局現正辦理委外促參招商，未來遊客可以和動物來場浪漫約會，感受新型態的餐飲遊憩體驗。動物園除了新增現場自動售票機外，將首度引入網路購票系統及多元支付方式，讓民眾參觀動物園可以更加便捷。
觀光局表示，「新動物園運動」整建工程目前都如規畫進度，大門入口及親水廣場工程範圍目前已進入尾聲，而溫室咖啡廳、立體空橋右半段及台灣黑熊等動物展區正如火如荼展開中，未來壽山動物園一定讓民眾耳目一新，敬請拭目以待。
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