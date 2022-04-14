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公司化條例溝通遭「獨漏」 台鐵產工協尋王國材

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵產工質疑，交通委員會提案決議是要找台鐵三工會，但交通部長王國材怎麼忘記找產工。圖／台鐵產工提供
台鐵產工質疑，交通委員會提案決議是要找台鐵三工會，但交通部長王國材怎麼忘記找產工。圖／台鐵產工提供

立法院將在下周四逐條審議台鐵公司設置條例，不過如今台鐵產工提出兩點質疑，強調交通部長王國材根本未跟產工溝通，甚至台鐵局長杜微緊急在條例前一周，舉辦的「大家都可以來，但沒有宣傳，不給提問」的說明會只是在走流程。

台鐵產工表示，交通委員會提案決議是要找台鐵三工會，但王國材怎麼忘記找產工？產工基層仍然沒有收到聯繫，只能跟太魯閣號事故家屬一樣協尋部長，希望不要又一年後才願意見面。

台鐵產工也提到，日前接獲會員回報，指台鐵局又再一次召開各地說明會，但這次的說明會訊息宛如一陣風，從收到電報到截止報名期間只有僅僅3小時，比搶電商免運的時間還短，沒報到就謝謝再連絡，許多員工都不知道有這個消息。更有臨時被主管請去聽講的人回報，說明會沒有提問的時間，只給你聽，但不給你問。

台鐵趕工呼籲，請王國材不要忘記自己說過的話，更何況立委都有提案通過台鐵三工會都要找，條例審查就在下周，不能對外說找所有工會，實際上根本沒有溝通；另外請杜微不要把說明會當兒戲，要辦就應該要廣納員工意見，討論安全事項，而不是沒宣傳又不給提問，只自顧自的說資產負債怎麼處理。

台鐵 王國材 杜微

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