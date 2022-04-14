學校午餐浮動獎勵金制度 陳吉仲:明與業者會面下周公布

通膨壓力大，團膳業者撐不住，呼籲檢討三章一Q的食材獎勵金浮動機制，聯合報掌握農委會將以各類農產價格配比，算出漲跌的浮動基準，讓獎勵金機動調整；原本認為無急迫性的農委會，今天主委陳吉仲明確表示，明日(15日)與團膳業者開會，協調結果會向行政院長蘇貞昌報告，最快下周公布正式方案。

陳吉仲今天參加「咖啡產業策略聯盟成立大會」記者會，做以上表示。

他表示，從去年開始玉米價上漲，今年加上俄烏戰爭，塞港等運輸成本大漲，黃豆、玉米、小麥的價格上揚，進而飼料、麵粉價格攀升，國產雞蛋、雞肉、豬肉價格都因為市場機制上漲。

陳吉仲說，明日會與業者針對學校午餐使用國產時才三章一Q標章議題進行討論，現階段每人每餐獎勵6元、偏鄉10元，明日與業者會商，會把確定的調整機制向院長報告，取得同意後，最快下周對外公布；最重要的是，不要因為物價上揚，讓全台3000多所國中國小、160萬學童學校午餐受到影響，很快就會有答案。

根據了解，學校午餐通膨問題，教育部以及農委會的各式會議、討論時間超過四個月，昨驚動蘇貞昌關心，要求教育部，以及農委會兩部會協調解決。

中華民國餐盒公會理事長陳明信表示，希望能制定未來可長可久的制度，因應目前的極端氣候、禽流感議題未來都是常態化，面對物價通膨，學校午餐根本沒有招架能力，如何制定制度，讓學校午餐面臨通膨時，能維護學校午餐的品質，他認為，對學生來說是一個好的方向。

陳明信說，明日將由團膳業者、食材業者代表共8人，與農委會副主委陳駿季會面，針對學校午餐三章一Q獎勵金浮動機制進行意見交換與溝通。