半導體工程師忘東忘西 成人注意力不足過動症作祟

24歲史姓女子是半導體工程師，雖聰明卻忘東忘西，做事3分鐘熱度，有次工作不小心將上百萬元光罩弄破，就醫後發現罹患成人注意力不足過動症（ADHD），接受治療後才改善。

奇美醫學中心成人精神科醫師黃隆正今天在醫院例行記者會上指出，史女從小學起就時常忘東忘西，讀書效率不佳，成績表現中等，家人都說她很聰明，卻散漫不積極，做事3分鐘熱度，大學雖未考上理想學校，卻也任職於一流高科技半導體公司。

不過，史女的注意力問題依舊存在，有次在無塵室工作，弄破新台幣上百萬元的光罩，在主管建議下求醫，確認罹患成人ADHD，接受藥物及團體心理治療後，史女狀況逐漸改善，還順利考取研究所。

黃隆正表示，急性子、講話快，常打斷別人說話，想法流於天馬行空，無法逐夢踏實，常忘記約定的事，時間管理不佳，容易分心，很難長時間專注一件事，做事容易丟三落四，房間總是一團亂，這些都是成人罹患ADHD常見症狀。

ADHD是一種常見的神經發展性疾病，病人從小時候或在母體時，大腦神經系統發展就有一些狀況，導致長大成人後有相當高的罹病率和功能障礙，特徵是在12歲前出現相關行為症狀，包括專注時間短、容易分心、沒耐心及衝動、躁動不安等，且發生在2種或2種以上的場域（學校、家庭、社會或工作環境等）。

多數人認為小孩才會有ADHD，甚至以為長大後症狀會改善，事實發現，6成病人症狀持續到成年，且以注意力不足為主，造成未被發現的「隱藏病人」，可能因成績不錯，大家比較不認識ADHD，或沒有明顯過動症狀而被忽略潛在問題，加上幼年時有家長、老師從旁協助，讓這些孩子按部就班不混亂，但成年後因承擔角色和責任，症狀就會顯現出來。

黃隆正說，估計顯示，4%至6%成人可能有成人ADHD，僅極少數人被發現；台灣近幾年來ADHD診斷率也逐漸上升，但數字遠小於社區估計盛行率及發生率；尤其在成人和女性族群，診斷率低下更為明顯。兒童ADHD就診大多是男孩，但成年就診比率，女性似乎有凌駕男性的趨勢。