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礦業法進度牛步 環團籲政院一個月內啟動審查完成修法

聯合報 / 記者吳姿賢侯俐安／台北即時報導
民進黨政府曾承諾礦業法改革但進度牛步。圖為礦場空拍照。圖／地球公民基金會提供
民進黨政府曾承諾礦業法改革但進度牛步。圖為礦場空拍照。圖／地球公民基金會提供

民進黨政府曾承諾礦業法改革但進度牛步，環團今天舉辦記者會批評，立法院第五會期剩下34天，今年2月18日經濟部公告的「礦業法」草案已於3月初送入行政院，至今卻無具體作為，呼籲行政院將礦業權展限把關、有期限的原民諮商同意等內容納入政院版草案，並在會期最後一個月啟動審查、完成修法，回應過去24萬人民連署「守護山林、礦業改革」的期待。

行政院發言人羅秉成表示，行政院審查中，各界意見都會注意評估，目前還是朝向在這會期送立院審議。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，經濟部礦業法修法重點在於導正長期大幅傾向開發方的不合理情形，雖然仍有細節待議，例如未規範礦業權展限應做環評，但整體有回應民間修法訴求，包含刪除霸王條款、既有礦場補辦環評、提出礦場關閉計畫、資訊公開及公民參與、保障原住民族權益，但草案3月初提交到行政院卻石沉大海。

地球公民基金會主任黃靖庭指出，今年經濟部在台北和花蓮分別辦理兩場修法說明會時，採礦業者對修法方向趨向嚴格管制頗為無奈，但多數仍表示只要能讓採礦產業去除汙名都願意配合，並希望政府趕快進行「礦業、水泥業的政策環評」；過去監察院糾正也數次提到礦業權展限的把關負之闕如、行政法院判決認為礦業權展限應踐行原民諮商同意。

反亞泥還我傳統領域自救會總幹事鄭文泉說，礦業動輒5、60年開採，但礦業法、原住民族基本法都沒有提到諮商同意是否應該要明訂「期限」，更缺乏確保族人事先充分知情的具體規範，讓部落和企業在資源和資訊不對等的情境下進行諮商。

今年1月27日，新竹縣關西鎮的羅慶仁、羅慶江兩礦場歷經超過20年爭議，主動放棄礦業權確定不再採礦，新竹縣關西鎮金山社區發展協會理事長羅政宏說，亞洲水泥公司、羅家礦場在當地採礦多年賺取高額利潤，現在應與當地居民共同思考礦場土地整復與再利用，若整體規畫與思考，有機會為當地帶來新的產業與契機。

礦業法

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