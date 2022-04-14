「菸害防制法」公聽會 全國9成家長籲雙禁電子煙加熱菸

教育部近日公布校園停課新制，標準再放寬引爆家長怒火，近日家長同樣不滿的還有「菸害防制法」修正草案，經過全國家長會長聯盟調查，全台近9成的家長憂心新型菸品會讓子女成癮、成為吸菸者，家長認為應「禁止電子煙跟加熱菸」，而非中央版本禁電子煙、開放加熱菸。

「菸害防制法」將近15年未修法，今年行政院版修正草案送交立法院審查，立法院今召開公聽會，多數專家同意禁菸年齡提高到20歲、擴大禁菸場所、菸盒警示圖文增加等修正；另外禁止菸品部分，無論電子煙或加熱菸，皆已被證實對肺部造成嚴重危害，專家認為應予以禁止。

台大醫院家醫科主治醫師、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會郭斐然主張，應該雙禁電子煙及加熱菸。原因在於，根據美國統計，發生電子煙肺傷害（EVALI）事件，截至2020年2月，已造成2807名個案住院，其中68人死亡，且個案大多是小於35歲的年輕人。

若使用加熱菸，恐會導致急性嗜伊紅性白血球肺炎，郭斐然舉一名16歲青少年案例，使用加熱菸導致嚴重肺傷害，需插管使用呼吸器，並用葉克膜搶救生命。經實驗發現，加熱菸中含有汞、甲醛、乙醛、亞硝胺、鉛等重金屬及致癌物質，與電子煙類似。

郭斐然指出，菸商企圖用加熱菸以非燃燒技術混淆視聽，稱其可減害，但電子煙和加熱菸毒物成分相似，同樣會引起肺傷害，一樣會造成尼古丁成癮、吸引青少年使用，讓下一代成癮成為吸菸人口，是菸商的終極目標。

郭斐然說，過去有菸商主張，加熱菸太貴，青少年不會使用，但日本現況是青少年加熱菸使用率，從2015年的0.6％到2019年增加到4.8％，這是日本血淋淋的教訓，台灣不能重蹈覆轍。

世界和平婦女會秘書長林淑慧表示，網路發展快速，青少年容易購買到新型菸品，尤其在網路上以「果汁」、「果凍」販售，像是2021年苗栗縣議員揭露，在教室內搜出滿滿電子煙，若修法不祭出重罰，對於菸商根本不痛不癢。

台師大健康促進與衛生教育學系教授張鳳琴表示，受限法令未修正，各式新型菸品不斷挑戰教學現場，有學生反映同學戴「電子煙手錶」，甚至大專院校老師反應，沒收學生電子煙，家長竟抗議「你憑什麼法規來沒收？」在教育宣導、執行端上困難重重。

張鳳琴說，新型菸品都是有毒物質，都是傷害，呼籲應儘速通過修法，禁止所有新型菸品，更談及曾有孩子在悔過書上寫下「菸品跟毒品一樣」，一時吸毒終身戒毒，不要讓所有家庭來承擔。

國健署稱加熱菸需通過「健康風險評估」後方可製造、輸入，但郭斐然直言，由政府公告「指定菸品」，但沒公告者則不必做，此後續將產生爭議及訴訟風險，且健康風險評估標準未明定，無法為人民把關，其他國家也只有「禁與不禁」，我國若用健康風險評估，恐成替菸商掛保證，雖立意良善但後續製造更多問題。

立達法律事務所律師杜家駒認為，若新型菸品其目前許可的菸品有顯著差異，可進一步管制，若不知道有無顯著差異存在，應授權行政機關進一步研究。對於加熱菸是否可上市，他認為仍要回歸科學證據，若無顯著差異而管制，可能違反憲法原則。至於加熱菸是否可宣稱減害，目前爭議較大，縱使開放或通過上市，也不能宣稱減害。

衛福部次長石崇良表示，加熱菸歸類為菸草因此納管，非菸草類視為類菸品全面禁止。未來加熱菸等菸品將採取審查制度，以及上市後監測跟管控，會嚴格審查菸草柱及組合元件，不能分開販售，若違法則予以撤銷，未來對於嚴禁電子煙及未經審查的加熱菸，違法製造輸入罰則可高達1億，且有10年以下刑事責任。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康