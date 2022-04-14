白海豚棲地、外木山擬降二級保護區 立委籲提把關機制

內政部營建署日前提出海岸管理計畫第一次通盤檢討草案，一級海岸保護區「中華白海豚野生動物重要棲息環境」、基隆外木山「水產動植物繁殖保育區」將降為二級，環團及立委今舉辦記者會要求維持一級，否則就要提出更嚴謹的把關機制；營建署表示，降為二級才能進入海岸管理審議會做更全面審查，也不影響海保署、漁業署等主管機關的審查權益。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化海岸有白海豚棲地及三處螻蛄蝦繁殖保育區，但現在正在劣化，若降為二級可能導致保護力降低，造成生態保育阻力，甚至導致海洋遭到大肆破壞。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅擔心，外木山海岸降級跟台電第四天然氣接收站開發案有關，民間過去提出很多倡議，例如協和電廠改為地熱電廠就不用蓋接收站，或改用浮動式接收站以避免填海造地，不該調降保護等級。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐說，若是為了實務管理需求，應加強中央目的事業主關機關的權責與生態保護等實際作為，才能兼具管理彈性並達到生態保育。

立委陳椒華表示，台灣是海洋國家應更重視海岸保護，從未來極端氣候、海平面上升等角度來看，台灣容易遭到暴雨、颱風跟地震侵襲，除非畫為二級保護區可以提出更嚴謹的把關機制，否則應維持一級。

營建署表示，依據海岸管理法精神，營建署尊重一級海岸保護區的主管機關規定，例如「中華白海豚野生動物重要棲息環境」由海保署主管、基隆外木山「水產動植物繁殖保育區」由漁業署主管，其接受申請開發時主要審查白海豚或水產動植物是否受到侵害，針對單一物種有較強保護，但無法擴及全面領域。

營建署說，若降為二級海岸保護區，營建署才可以進入審查，範圍、強度、密度都可以更高，且不只是審查物種，還包括整體環境、海岸防護、生態永續利用，甚至風機、電纜、航安等問題，降為二級也不影響原有主管機關的審查權責。

營建署說，依照法規每五年就會對海岸管理計畫進行一次通盤檢討，草案已公開展覽，也在北中南舉辦過公聽會、說明會，後續將進入海岸管理審議會做專案小組及大會審查，若順利的話，希望九月前可公告實施，也歡迎各界提出更多意見，讓草案更周全。

海保署僅說，會確保海洋保育類野生動物得到最大保護，去年也訂定海洋野生動物重要棲息環境開發利用案件審查原則，重大開發案由地方提案，送到海洋野生動物保育諮詢委員會審議。