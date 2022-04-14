居家辦公紛啟動 北市提醒雇主備出勤紀錄、違者9萬起跳

本土確診連日破百，許多企業已經開始啟動居家辦公等分流措施，北市勞動局提醒，實施居家辦公的雇主仍要記載在家辦公勞工的出勤紀錄，牢記「3要2不」以免違法，包括「要記錄、要確認、要覈實」且「不扣薪、不能不給加班費」。

提醒雇主，若分流辦公未全額給付工資恐涉違法，恐將罰2萬至100萬的罰款；如果雇主未置備出勤紀錄，罰款最少9萬元起算。

北市勞動局表示，受疫情影響，加速居家辦公等新工作型態發展，勞工居家辦公雖未親自到公司，在家工作仍屬雇主指揮監督下提供勞務，雇主仍有置備出勤紀錄義務，其中「要記錄」，應記錄勞工上下班時間，除勞工以書面方式記錄時間，也可利用電腦資訊或電子通信設備協助記載，如電話、手機打卡、網路回報、通訊軟體或其他可供稽核出勤紀錄工具。

另外，「要確認」，需與勞工定期確認記載時間是否正確，計算工資前建議再與勞工確認當期所記載的工作時間，且留存勞工確認之紀錄，避免爭議。

「要覈實」，勞工的出勤紀錄應逐日記載出勤情形至分鐘為止，所以應詳細核對勞工的出勤時間，如有延長工時(加班)的情形，也應該要記載到加班時間至分鐘。

「不扣薪」，雇主不得因勞工居家辦公而單方片面調降薪資，如果勞動條件有變動應與勞工協商，並取得勞工同意，並以書面為宜。

「不能不給加班費」，如果勞工居家辦公有加班事實，雇主仍應給付加班費，不能主張無法監督勞工提供勞務的狀況而不給付加班費。

勞動局強調，出勤紀錄是核發工資很重要的依據，包括扣薪假、加班費、國定假日出勤等，事業單位實施居家辦公期間除了維持勞工原來的薪資水準外，也要依法給付加班費或國定假日出勤工資，否則有未全額給付工資涉違法情事，恐將遭罰2萬至100萬的罰款，如果雇主未置備出勤紀錄，罰款最少9萬元起算。

勞動局提醒，居家辦公也屬勞工在事業單位外工作之情形之一，勞動部訂有「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，勞工針對居家辦期間的勞動條件，也可與雇主重新約定或再次確認，如有爭議，可透過勞資爭議調解程序解決紛爭，可至本局勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請，勞動局將儘速召開調解會調處。