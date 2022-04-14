嚴管加熱菸、禁電子菸 專家：建議雙禁

專家、學者共呼籲，「禁菸不夠徹底」，應禁止一切新興菸品，並祭出重罰！衛福部14日召開《菸害防制法》修正草案公聽會，修法內容包括禁菸年齡提高至20歲、擴大禁菸場所、嚴管加熱菸、禁止電子菸。學者共同呼籲，新興菸品不該「一開一禁」，並指出加熱菸內含重金屬與致癌物質，更有青少年因加熱菸出現嚴重肺炎的案例，應全面禁止。

世界和平婦女會秘書長林淑慧提醒，新興菸品在網路上多以「果凍」等代號販售，應嚴格查禁，並祭出重罰條款。董事基金會主任林清麗則說，台灣應跟進國際禁菸措施，比照辦理菸品統一「素面包裝」處理，讓菸品不再有吸睛的五顏六色品牌形象。

菸害防制四新規

衛福部公布新《菸害防制法》四大規定包括，第一、「禁菸年齡從18歲提高到20歲」，參酌國內外資訊，提高禁菸年齡有效防止青少年染上菸癮；第二、「擴大禁菸場所」，除了加強各級學校、托嬰中心全面禁菸的管制之外；酒吧、夜店等「娛樂圈」場所若無吸菸室，也需要室內禁菸。

第三、「加熱菸列為菸品嚴管」，針對新興菸品日漸盛行，樣式五花八門，如果要進口、販賣加熱菸，都需要經過主管單位的評估；第四、「全面禁止電子菸」，電子菸並非傳統菸草，所以列為「類菸品」，並且需要全面禁止，也會持續在網路平台持續做監控，並依法查處下架實體店面。

罰則應再加重

許多現場與會學者都指出，加熱煙對於民眾的健康危害，不比傳統菸品少，呼籲要「雙禁」電子菸與加熱菸。菸害防制暨戒菸衛教學會常任理事郭斐然指出，加熱菸內含汞、鉛等重金屬與甲醛、亞硝胺等致癌物質，曾造成青少年嚴重肺炎的案例，應嚴加禁止。他強調，關於加熱菸是「減害菸品」並非事實，指出目前仍沒有加熱菸能減少健康危害的證據。

林淑慧則呼籲兩點，第一、「嚴格取締把關」，網路對青少年的影響無遠弗屆，各部會應嚴格把關取締任何網路平台進行新興菸品行銷，並提醒說現在有以「果汁」、「果凍」或「茶具」等代號來掩蓋新興菸品的狀況，需要嚴加注意；第二、「祭出重罰條款」，菸商利益豐厚，若查禁後卻沒有重罰，對他們是「隔靴搔癢」。

統一素面包裝

國內《菸害防制法》2007年完成修訂後至今未改，董氏基金會主任林清麗說，「沒有一個先進國家15年來沒有修菸害防制法」，呼籲各院會儘速通過條款。她說，許多國家都已統一對菸品進行素面包裝，讓菸品沒有品牌、沒有華麗包裝，如澳洲2012年菸品容器皆只能用土綠色（她補充說，此色又俗稱「大便色」），並加大警示圖示，台灣也應比照辦理。

林清麗振聲疾呼，現在只有「吸菸和不吸菸」的選擇，我們不相信菸商告訴我們的「還有好菸」，我們立場從未改變，就是雙禁電子菸與加熱菸，並禁止未來一切新興菸品，走向公衛一百分的方向。她比了個拳頭說，菸商呼籲雙開，只有「零分」，試問政府到底要給我們的下一代幾分？

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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