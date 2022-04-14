4月雪、玩AR、重回鑑識現場 中市圖一館一展超狂主題展

為響應4月23日「2022世界閱讀日」，台中市立圖書館4月串連各圖書分館推出「一館一展」閱讀特展，有館與市警局鑑識中心合作，推出犯罪心理等主題書籍、還有以AR技術展現第二市場的歷史樣貌、浪漫4月雪「桐花季」主題在石岡與外埔分館感受得到，一館一展各有千秋，歡迎民眾體驗。

台中市立圖書館長張曉玲表示，今年中市圖以1億元的購書經費充實館藏，持續規劃具特色的主題活動，提供民眾更多元、豐富的閱讀服務。中市圖各分館「館館有特色」，藉由每年辦理的「一館一展」系列活動，讓民眾以輕鬆方式，體會閱讀的多元面向，瞭解地方文化特色。

張曉玲說明，圖書館總館以「情緒療癒」及「閱讀紓壓」為主軸，推出「春日戀習曲」，展出「心碎戀習」、「陪你煎熬」、「戀習改變」三類主題書籍及規劃「呢喃細語 一起暖傷心」活動，讓民眾藉由書寫小卡片抒發心情。

精武圖書館與台中市警察局刑事鑑識中心合作，展出法律議題、犯罪心理學等相關主題書籍，邀市民一起學習抽絲剝繭的鑑識精神；中區分館與東海大學合作推出「菜市場最時尚：西服．中興」，以AR科技展現第二市場中興西服店的歷史樣貌，讓市民回到70年代手作西服最興盛的時代。

東區分館與台中樂成宮合作「樂成之美」，由樂成宮導覽解說員帶領民眾感受宮廟古蹟之美；大甲分館則舉辦「媽祖情ｘ閱讀心－有看有保庇」活動，邀請民眾瞭解民間信仰背後所代表的文化意涵。