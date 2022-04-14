每平方公尺面積可產生17萬粒種子！樹癌這樣除

菊科的小花蔓澤蘭原產中南美洲，目前已廣泛侵入了東南亞、中國大陸及太平洋島嶼，因強勢的入侵特性而名列國際自然保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄。被評列為極具威脅性的世界級惡性雜草。

農委會特生中心表示，台灣地區小花蔓澤蘭引入年代及途徑不明，最早的標本於1986年採自屏東縣萬巒。但隨之在台灣南部、中部、花東及北部部分地區均可發現其危害。在海拔1000公尺以下的山坡地、廢耕地、圳堤邊坡、管理不良的果園及檳榔園等，都可見其蹤跡。在行政院生物多樣性推動方案「控制入侵種的威脅」中將其列為第一階段優先防治之入侵種生物。

根據調查，小花蔓澤蘭在台灣地區受害面積於2002年最高達5萬6848公頃，隨後在公私部門的積極宣導防除下，2020年的危害面積已大幅降至4394公頃，但仍蔓延分布在全島19個縣市。受害地區仍以低海拔的山坡地、林班地、廢耕地及管理不良的果園和檳榔園等為主。

特生中心表示，小花蔓澤蘭喜好繁生在陽光及水分充足的開闊地環境，在林分鬱閉度達80%時，則幾乎無法生長。對較大植株小花蔓澤蘭即會往上攀附在林木的樹冠上，藉以爭取更多的陽光，不僅遮覆其他作物之生長，並造成降低原生植被多樣性及環境生態穩定性之危害。

特生中心表示，小花蔓澤蘭開花結實量驚人，每平方公尺覆蓋面積可產生17萬粒種子，且種子具有冠毛，成熟時極易隨風飛舞四處散播。另外其纏繞蔓性莖觸地時即從莖節處長根發芽形成新植株。

專家說，對於小花蔓澤蘭這種兼具有性及無性繁殖優勢的雜草，應以人工或機械砍挖除其植株。雖在短時間內較難以完全清除其入侵危害，但開花前適期且正確地持續防除，仍不失為控制其族群蔓延擴張的有效方法，且不致因使用化學藥劑防除而造成生態環境的二次傷害。

特生中心表示，小花蔓澤蘭防除最佳的防除觀念是不分生長階段隨時清除，尤其春季是種子發芽的適期，更應加強清除其幼苗。否則就要把握時效，最慢在每年11月份開花結實前完成防除，以避免種子成熟大量散播蔓延。

而防治小花蔓澤蘭時經切除或拔除後的蔓莖及頭根部，應加以收集，不可散置地面。可用綑紮後置入可分解的黑色大塑膠袋中使其腐爛或挖坑加以掩埋，或是集中在水泥地或空地上曬乾後再予燒燬。

農委會每年的8月15日至9月15日訂定為「小花蔓澤蘭全國防治月」，自2011年起更將每年9月份的第1個星期六訂定為「全國小花蔓澤蘭防治日」。對危害嚴重區域更加強舉辦小花蔓澤蘭除蔓活動，對於分布危害較大且較集中的地區，則透過縣市政府及各地林區管理處於工作站設點，以每公斤5元的價格全年辦理小花蔓澤蘭收購活動。