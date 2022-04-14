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中正紀念堂「無一磚一瓦不是威權」 五月公開徵圖轉型

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部五月將針對中正紀念堂轉型公開徵圖，希望各界從去威權化的角度提出規劃與設計，包括如何變更堂體與銅像，以及周圍的空間、甚至是89階的樓梯。本報資料照片
文化部五月將針對中正紀念堂轉型公開徵圖，希望各界從去威權化的角度提出規劃與設計，包括如何變更堂體與銅像，以及周圍的空間、甚至是89階的樓梯。本報資料照片

中正紀念堂常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」上周開幕，立委蔣萬安隨後發表對中正紀念堂轉型的看法。文化部長李永得今赴立院專案報告時，被立委問及中正紀念堂轉型問題。他表示，「這個園區沒有一草一木、沒有一磚一瓦不是威權」，五月將向民間公開徵圖中正紀念堂轉型計畫，希望各界從去威權化的角度，提出規劃與設計。

李永得表示，從中正紀念堂園區一開始的建築與規劃來看，「這個園區沒有一草一木、沒有一磚一瓦不是威權。」轉型必須先處理威權的部分，因此文化部五月會公開徵圖，希望各界從去威權化的角度提出規劃與設計，包括如何變更堂體與銅像，以及周圍的空間、甚至是89階的樓梯。

李永得表示，這些徵圖將展現各界的創意和建議，經過展覽之後，大家再來討論、最後找出大家可接受的方式。根據徵圖的結果，大家有共識、再來修訂條例。他表示，「銅像要拆不拆」不設前提，唯一的前提是「去威權化」。而中正紀念堂管理處組織條例會根據競圖的結果與大家的共識，訂定修正草案送到立法院審議。

中正紀念堂

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