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北台灣早上雨怎麼這麼大 鄭明典一張圖曝原因
今日受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣凌晨有明顯雨勢，中央氣象局長鄭明典早上在臉書發了一張圖表示，鋒面雨帶到北台灣。
中央氣象局今天早上7點50分發布大雨特報，提醒民眾外出時應特別小心。民眾出門時，感受到滂礡雨勢。大雨特報示警範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣。目前各地雨勢已經漸漸緩和。
氣象局指出，今天中午過後鋒面離開，各地整體降雨減少，僅剩東半部及北部仍有局部短暫雨，中南部轉為多雲到晴天氣。
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