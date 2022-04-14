國家公園法推動滿50年 花敬群：邁向新里程碑

1972年「國家公園法」公布。實施至今正好屆滿50年。內政部營建署今天表示，為見證國家公園艱辛的發展歷程並構思未來的努力方向，今在公務人力發展中心福華國際文教會館舉辦為期2天的「2022年國家公園50週年研討會」。

內政部次長花敬群出席開幕式時表示，「國家公園是國土利用與資源保育的典範，也是行銷台灣與世界接軌的重要管道」，過去50年，無論是國家公園的法制架構、經營管理機制、保育研究、生態工程、解說教育傳播與夥伴關係等面向，皆已奠定穩固基礎。

花敬群說，期待國家公園的下一個50年，能邁向保育研究跨域整合、在地社群合作深化與國際網絡的接軌串聯的新里程碑。

營建署指出，為實踐台灣國家公園設立價值與意義，在經過半個世紀的努力，國內已陸續成立了9座國家公園及一座國家自然公園，致力於保育、育樂、研究工作不遺餘力，讓台灣最核心的高山、海洋、人文、濕地與淺山的生態文化資源，得以守護並推廣給大眾認識。

本次研討會，除回顧台灣國家公園發展歷程，也向國家公園推手、前署長張隆盛致敬，其在公務生涯中致力國家公園系統的建置，並成立墾丁、玉山、陽明山及太魯閣4座國家公園，是台灣國家公園發展史上重要的關鍵人物。

營建署表示，山川國土、生物資源是要代代相傳的，半世紀以來透過空間規劃的深思熟慮，將最珍貴的環境資源區域劃設出來，投入最完整的保育、編制與優秀人力，來確保不受破壞，這就是「國家公園」，也從法令政策、動植物生態、地質文化、戰地與歷史文化與景觀遊憩等多元面向來回顧國家公園的初衷，並探討現行推動成效及下一個50年的發展方向與定位。

此外，研討會將邀請所有與會者共同發表「台灣國家公園願景宣言」，包含發揮國土保育的核心及因應氣候變遷積極守護生物多樣性；提供自然及人文科學研究場域、優化在地合作與連結、培育新血加入保育行列等，鼓勵長期與國家公園同行的從業人員、專家學者、研究人員與關心環境的與會者繼續攜手守護台灣。