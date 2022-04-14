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鴨荒便當店暫停供應單點鴨 養鴨協會：30天後恢復正常

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
部分燒臘便當店為因應「鴨荒」狀況，暫時不提供單點烤鴨的菜單。記者李宗祐／攝影
部分燒臘便當店為因應「鴨荒」狀況，暫時不提供單點烤鴨的菜單。記者李宗祐／攝影

近來一些燒臘便當店為因應「鴨荒」狀況，暫時不提供單點烤鴨的菜單，想吃鴨肉的民眾必須搭配其他品項，如三寶飯、雞鴨飯、叉燒鴨等等；中華民國養鴨協會副理事長林金發表示，之前的寒流加上下雨冷死不少雛鴨，使得肉鴨減產15%，預計30天後供應正常。

林金發表示，其實減產15%對市場影響並不大，只是因為近來疫情升溫關係，使得許多民眾外食用餐減少，購買便當的量增加，例如某餐館平常每日供應50隻烤鴨已足夠，因疫情關係，可能爆增100隻，加上肉鴨減產，當然會感到「鴨荒」，因為前一波寒流加上下雨，造成大量雛鴨冷死，估計減產15%，剛好也反應到現在市場，預計30天後供應正常。

他表示，目前全台養鴨量以雲林、屏東、彰化等3縣市最多。

一些燒臘店為因應「鴨荒」狀況，暫時不提供單點烤鴨類的菜單，民眾必須搭配其他品項；林姓業者表示，搭配其他菜色，鴨肉的量比較好調配，也讓大家都有機會吃到鴨肉。

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