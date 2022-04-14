專訪郭婞淳：人生重點是運動生涯結束，你會成為怎樣的人

奧運金牌、金滿貫、世界紀錄保持人…，「舉重女神」郭婞淳的運動生涯大鳴大放，但她坦言曾有「小迷路」，希望能再創高峰與團隊一起一步步穩健朝目標前進。

「好，來，321」聽到開錄口令，郭婞淳深吸一口氣，對鏡頭說：「這本書是我在比賽過程中所體悟到、經歷到的，就像我在舉重時，我用協調及柔軟度去對抗剛硬的槓鈴。」十分順暢地介紹完自己的新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》。

然而在十幾分鐘前的彩排時，她其實是一直笑場，介紹詞講了好幾遍都不太滿意，抱頭微嗔：「唉呦怎麼這麼難～」不過，即便卡詞，仍不厭其煩覆誦，直到講到滿意為止。

眾所周知，光是2021年，郭婞淳縱橫各大戰場，拿下輝煌戰果，5場賽事，奪下8金1銀，並且完成亞錦賽、奧運、世大運、世錦賽等賽事金牌大滿貫。

馬不停蹄的賽事過後，這段「間歇期」則是各大邀約不斷，比如4月某天下午，郭婞淳剛參加完公益記者會，隨即接受兩場採訪，又緊接著決定新書的簽名樣式、錄製新書宣傳影片。

儘管行程滿檔，卻始終笑臉迎人，展現「舉重女神」的親和力。

人生，不只在舉重場上，而是運動生涯結束成為什麼樣的人

成為了萬眾矚目的金牌選手，郭婞淳認為自己肩負更多使命。固然先以本業為重心，但也嘗試更多領域與活動，有意識地傳達新價值觀，走出生涯第二曲線。

她認為「人生，不只在舉重場上」。就像前名古屋電機高中棒球隊監督中村豪所說的話：「打棒球只是一時的，重點是棒球生涯結束後，你會成為什麼樣的人。」

身為舉重選手之餘，也可以身兼很多角色。這些都是「有用的分心」，並能推動選手的成長。

也因此踏入體壇至今，郭婞淳曾擔任緯來體育台主播、活動與頒獎典禮主持人、「全明星運動會」的評審；還跨足時尚，參加時尚雜誌的拍攝與專訪，以及台北時裝週的走秀演出等多元活動。

看看國外，頂尖運動員作為公眾人物，也常常受節目邀約或廣告拍攝，郭婞淳認為這是好現象，但她強調，這是運動員的本分：從提升運動員在大家心中的形象，進而提高運動的地位。

其實，一開始接到不同邀約時，郭婞淳會直覺反應：「幹嘛要接！」畢竟並非熟悉領域，又緊張又擔心。不過，她看到《姿勢決定你是誰》一書，封面文案寫著「假裝你很會，你就真的會」時坦言：「這句話直接打動我，接活動感到糾結，我就假裝自己是這個專業，就先假裝啊。」

於是，模仿主播姿態、語速；拍時尚雜誌時，揣摩模特兒神情，「假裝」自己就是專業人士，自信就湧現了，也盡力表現完美。

而這樣的自我要求，也反映在她最新的跨界初體驗：出書。「期待透過書讓大家看到我身為運動員的體會，能夠得到一些力量和希望。」

郭婞淳運動員生涯並非一帆風順，舉凡2014年重傷、2016年里約奧運失利，但她覺得：「人生旅途上，很多的挫折跟困難都有意義，不要猶豫，也不要害怕。」以《郭婞淳：舉重若輕的婞念》自勉，同時勉勵讀者。

過去，外界對舉重選手的既定印象是力氣很大、金剛芭比，一度讓她沒自信，連穿上緊身舉重服都感到羞赧。

直到慢慢參加國際賽事，看到外國欣賞女性肌肉線條的美感，才發現為何要羞於展現肌肉線條？之後她格外注意體態，平時刻意要求隨時都要抬頭挺胸，除了有助於建立良好的肌肉型態，也期許自己樹立好榜樣。

而粉絲的鼓勵，更讓她受到鼓舞。最為人所知的那句稱讚：「她舉重很像在跟槓鈴跳舞。」讓她獲得成就感：「原來我可以把重如百斤，舉得非常優雅。」

郭婞淳燦笑，如今有愈多女性願意嘗試舉重，還有家長問她：「我小孩可以來練舉重嗎？」女性也愈加關心健美體態，而不追求一味地纖瘦：「肌肉本來就是人體重要組成，有肌力，也比較健康，提升生活品質。」

成為奧會委員，為運動員發聲

郭婞淳的使命還包括為體壇盡一份心力。當選中華奧會運動員委員，同時也是輔仁大學體育系副教授的她，儘管自認社會歷練不足，也還是投入公共事務。

比如，2021年就與中華奧會及體育界人士，前往立法院拜會各黨黨團，籲儘速通過《運動產業發展條例》修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因。

「不論是國手或是職業選手，有企業的加入，資源與號召力皆可提升，選手及社會氛圍都更有向心力，也會帶動運動風氣，」郭婞淳當下發聲道。

此外，她也關心運動員退役狀況。「許多優秀運動員退役後，不知何去何從，委實可惜。」因此，她也加入中華民國運動員生涯規劃發展協會，讓體育選手即早從事更長遠的生涯規劃。

「不管是訓練上、心理或者生活上，我覺得運動員會更想要努力，更想拼，」這位奧運金牌得主熱切盼望此協會有助於體壇環境正向循環、良性的傳承。

大賽後曾迷惘過，續拚杭州亞運、巴黎奧運

回到舉重專項，儘管去年（2021）金牌拿到手軟，且身為59公斤量級世界紀錄保持人，她也不認為自己處在制高點：「我覺得在新制量級上還沒有突破以往舊制紀錄，當然想朝這樣的方向走。」

而大賽結束後，郭婞淳坦言身心都有些疲乏，看到同期的運動員開始退休，自已的心態上「有點小迷路」。

「對我來說，當處於競爭時，其實會更有力量、衝勁接受訓練，如果沒有刺激點，真的會迷失，」一度迷惘的舉重女神說：「我其實一直都有目標，只是有時候不知道怎麼做下去。」

拿了奧運金牌之後，大家對她的期待值拉好拉滿，加上自我要求高，希望面面俱到，很多事情要考量，反而「亂掉」。

所幸，她過年回台東翻看從前照片、影音，以及拍攝公益影片時，與小朋友互動、競賽的影像，漸漸找回當時的感動，「想再重現那樣的時刻」。

但這時反而要調整心理素質。「我想要更好，就會逼自己需要打破，覺得今天沒有達到目標數字，就好像沒有練到，他們（指隊友）就常要把我拉下來。」

團隊幫她取了一個綽號：「蕭查某」（台語：瘋女人），當她有時又練得太凶猛，心虛地看向團隊，他們還會雙手一攤翻白眼，傳達「又來了吼」的神情，反而是團隊要幫她踩剎車。

「有時候處在這樣的情緒跟過程上，反而容易受傷，」所以最近也學會告訴自己不要急，慢慢來，一步一步前進。

將繼續挑戰9月杭州亞運、2024年巴黎奧運的郭婞淳，深知隨著年紀增長、對手增強，還有備賽期間等著她的高強度訓練，都是她第四度征戰奧運的挑戰。

郭婞淳在運動場上展現拚勁與實力，場下也以身作則，發揮公眾影響力，希望鼓舞每一位奮力舉起肩上重擔的大家，舉重若輕、以柔克剛。

（本文出自2022.4.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）