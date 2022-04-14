與春天相逢 《心上春顏》張培均個展登場

春顏是大自然何等恣意妝點的色彩？映在心上，微妙浪漫情愫、掩不住的喜悅。4月11日《心上春顏》張培均個展在馥蘭朵烏來度假酒店登場，以神奇的『點』詮釋生命的靜謐豐美，營造饒富韻味的層次感。從小在員林花鄉成長的張培均說：「花卉一直是我喜歡且擅長的表現題材，領悟萬物一體之後，運用微觀的星塵透疊法，賦予春花宏觀的生命意義，那是一種周而復始的生生不息，是宇宙無限循環的不可思議！」有人因落花紛飛而神傷，張培均從宏觀角度去讚嘆生命，化作春泥更護花。

馥蘭朵烏來度假酒店，長期推廣藝術不遺餘力，第二季畫展特與鍾鼎國際藝術共同合作策展，因應春分時節，展出內容也多以張培均老師擅長的花卉為主題創作，希望可以讓觀畫人也能感受到生意盎然的氛圍。張培均，1970年生於台灣彰化縣永靖鄉，2004年國立台灣藝術大學造形藝術研究所西畫創作組碩士。從小成長於大自然繽紛燦爛的世界，色彩靈敏覺知成了他創作的DNA。40歲之前已陸續獲得多項水彩、油畫全國性大賽第一名，至今累積超過百餘次得獎紀錄。

2020年張培均首度公開發表大型《萬物一體》系列作品，即深獲好評。創作展現眾生和諧、相倚相生之奧妙，尤其，致敬星塵蘊藏之奧義。「當你從無垠的太空望向地球時，人類與萬物其實是一體的！」張培均不只體悟眾生平等性，並從宇宙浩瀚星光獲得靈感，獨創「星塵透疊法」（Starry Overlapping）的藝術哲學與繪畫技巧。回歸繪畫基本元素～「點」，運用點的大小、色彩、層次，或正或逆的漩渦，一如遙遠星河，漩渦狀的圍繞著中心運動旋轉。憑藉對色彩的絕對敏銳，一層又一層堆疊；每層再透出底層的色點，形成厚實又透明美感！

作品《與盛春相逢》油畫，如同感受春季的魔法，萬物復甦，為大地染上一層夢幻的色彩。張老師運用星塵透疊法，為畫面營造出厚實又透明的感覺，如同面對現實中忽然悸動的那一刻，格外真實卻也朦朧柔和。讓人聯想到日本畫家東山魁夷：「如果櫻花常開，我們的生命常在，那麽兩廂邂逅就不會動人情懷。」。

張培均畫作《與盛春相逢》。圖片提供／馥蘭朵烏來

張培均畫作《曉春微光》。圖片提供／馥蘭朵烏來

張培均畫作《兩個世界》。圖片提供／馥蘭朵烏來