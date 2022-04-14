鋒面通過中部以北有雨 愈晚愈冷北部下探15度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面前緣雲系移入，伴隨中尺度線狀回波，及閃電現象，符合「颮線」的特徵，幸好處在衰減期、且僅尾端掠過北部。由於鋒後冷空氣尚未抵達，今天最低氣溫將在晚間才會出現。

吳德榮說，根據最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面快速通過，上午中部以北有局部陣雨、氣溫下降；下半天降雨逐漸停歇，中部以北轉涼。今天各區平地氣溫：北部25降至17度，中部18至28度，南部19至31度，東部18至29度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天 (15日)至周六(16日)晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷；明晚、周六晨平地最低氣溫下探15度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六上午起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下周(17)日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；氣溫回升，北舒適南微熱，早晚涼。

吳德榮說，下周一(18日)微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下周二、三(19、20日)偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。