豬牛生物瓣膜有使用期限 北榮經導管手術降低再換風險

羅先生有風濕性心臟瓣膜疾病，2010年接受傳統開心手術，換上了生物組織二尖瓣膜。11年過去了，生物瓣膜已經退化，心臟血流嚴重逆流，已高齡70歲的他面臨心臟衰竭的威脅，若再次做開心手術，約有一到兩成機率可能死亡。台北榮心臟瓣膜團隊施行「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」，風險遠低於傳統手術，羅先生術後5天康復出院，恢復日行萬步的正常生活。

台北榮總外科部心臟血管外科主治醫師許喬博表示，台灣每年約2500人接受心臟瓣膜置換手術，俗稱豬瓣膜或牛瓣膜的生物組織瓣膜，但生物瓣膜會磨損、退化，使用期限約10到15年。換句話說，如果70歲置換生物組織瓣膜置換，可能在80或85歲，就需再次置換。

相較於傳統再次開心手術，術中心臟要暫停，傷口較大，術後復原較慢，住院死亡率也有12到20%，經導管瓣膜手術，術中心臟不需暫停，傷口小、復原快、住院死亡率只有4到8％。美國研究發現，2019年全美873台經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術，手術成功率95%，大多只要住院3天。

另一名病患傅先生，曾經罹患擴大性心肌病變，導致重度心臟衰竭合併重度二尖瓣膜逆流。北榮內科部心臟科主治醫師宋思賢表示，傅先生原本都已經準備要等心臟移植了，不過去年9月，醫療團隊用1.5小時為他做了經導管二尖瓣膜修補手術，術後再加上積極心肺復健運動訓練，傅先生心臟功能恢復很多，已不用再等移植。

許喬博表示，經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術，是從心房中隔穿刺，利用導管，把新的支架瓣膜放到正確位置，取代已退化的生物組織瓣膜。手術過程不需要使用體外循環心肺機，心臟可持續跳動，而且傷口極小，也完全不傷害心臟肌肉，不會進一步損害心肺功能。