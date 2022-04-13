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竹科太太求職受挫 丈夫求救「怕下班要聽太太碎念」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府勞工處暑期工讀；圖中非本文當事人。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣府勞工處暑期工讀；圖中非本文當事人。記者巫鴻瑋／翻攝

竹科工程師已經成為人人稱羨的職業，「竹科太太」更變成一種社會對工程師配偶的特殊標籤，甚至互相攀比、炫富都屢見不鮮，不過就有工程師在Dcard求助，指自己的太太到新竹求職受挫，卻又不希望另一半在家當全職太太，詢問網友意見，沒想到網友一面倒勸離婚，更有女網友點出關鍵。

這名竹科工程師稱自己已在科技業任職近10年，擔任晶片研發工作，沒想到幾年前與太太結婚後，讓原本從事服務業的太太從台北搬到新竹生活、求職，太太卻屢屢遭到職場霸凌，讓這名工程師無奈表示「長期處在事情都做不完了，怎麼還會有時間搞來搞去的這種想法，無法理解我老婆的遭遇」，更認為太太只是不想工作「想讓我養她」。

工程師表示，太太因為學歷不高，只有五專畢業，主要是找辦公室助理工作，但都會抱怨職場環境總有人愛針對，以致下班回家還要聽太太抱怨、散播負能量，更稱自己的太太「我老婆不是讀書的料，吸收力學習力都很差」難讓她唸書、補學歷。

這名工程師因此發文詢問網友意見「剩下也只能讓老婆在家當全職太太一途了嗎？但我還是比較希望老婆有自己的工作有自己的生活圈。」

不過許多男網友卻認為，這只是工程師厭倦另一半的藉口，還勸沒有生孩子前趕快離婚，更有男網友不解「為什麼女生要放棄原本在台北的生活跑來新竹，因為男生高薪？」還有網友更嘲「結婚靠的就是衝動，但是你太衝動了」。

有女網友就點出關鍵，認為竹科太太來到新竹這樣高度競爭的環境，不僅互相比較彼此學歷，更相互較勁丈夫年收入，有小孩的還要比較誰讓孩子上更多才藝課，稍自卑的竹科太太很容易就被打垮精神，甚至在職場也不自信。

也有女網友表示「工程師好像都喜歡很笨的人」引來其他女網友附和認為是因為「比較好騙到+享受被崇拜」，還有網友建議發文的工程師應該要帶太太2人一起去看醫生「也許有精神病症狀干擾，不然之後互相影響，兩個會一起發病」。

新竹

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