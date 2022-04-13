產婦懷孕39週確診 台中榮總醫療團隊助順利生產

台中市1名30歲孕婦在懷孕39週確診COVID-19，台中榮總今天表示，9日經剖腹手術順利生產，讓醫療團隊很感動。媽媽產後恢復良好、寶寶3採陰性，預計明天可回家與爸爸相聚。

台中榮總兒童醫學中心醫師林怡瑄接受媒體聯訪時表示，產婦在懷孕39週時感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），4日住進台中榮總，產婦的症狀輕微也無出現產兆，因擔心發生緊急狀況，醫療團隊決定安排產婦住進負壓隔離病房觀察。

醫療團隊除了建立產婦與家人聯絡群組，每天早中晚監測母胎狀況，也成立跨部門包含感控、婦產、兒醫、麻醉、護理等專責團隊，進行密集討論及意見回饋。感控團隊除了主導組織和規劃流程，更即時提供相關防疫資訊，讓團隊成員可以安心備戰。

林怡瑄指出，團隊進行2次紙上與2次實地演練，也透過通訊軟體與產婦家屬進行3次視訊會議，確認生產計畫與細節，9日下午手術團隊穿著全套防護裝備，並加上動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），成功完成歷時1個半小時的剖腹產手術，母子均安。

國內疫情仍未趨緩，林怡瑄表示，這次是台中榮總首次面對確診產婦，照護團隊身兼重任與龐大壓力。幸運的是，在母胎穩定狀況下，團隊有了更多時間準備充分，也能挑選適當的時間點避開人流進行轉送，加上產婦與家屬冷靜以對，全力配合照護團隊，都是這次手術成功的重要因素。

台中榮總表示，目前媽媽產後恢復良好，尿管、點滴已拔除，只需等待解隔條件符合就可以回家坐月子，而寶寶三採陰性，已轉至病嬰室照顧，如果確認沒有黃疸情形，預計明天可以回家與爸爸相聚。

台中榮總指出，包括羊水、臍帶血及胎盤組織的病毒檢測皆為陰性，乳汁也無偵測到病毒並且具有抗體，媽媽回家後可持續母乳哺餵。而且醫療團隊成員昨天採檢結果皆為陰性，待二採後，希望為此次事件畫上一個圓滿的句點。