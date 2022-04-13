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7旬翁人工瓣膜退化心衰竭 免開心術後5天康復出院

中央社 / 台北13日電

70歲羅先生約10年前接受開心瓣膜置換手術，隨著人工瓣膜逐漸退化，竟發生嚴重逆流導致心臟衰竭，聽取醫療團隊建議選擇無傷口、免開心置放術，術後5天出院，恢復正常生活。

羅先生是一名風濕性心臟瓣膜疾病患者，民國99年接受開心瓣膜置換手術，110年底因置換的生物組織二尖瓣膜逐漸退化導致心臟衰竭，經常出現腳腫與喘的症狀。但醫療團隊考量羅先生還有糖尿病、中風等多重慢性疾病，再次開心手術風險極高，建議「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」。

羅先生的故事在台灣並非少數，據統計，台灣每年約有2500人接受過心臟瓣膜置換手術，平均生物組織瓣膜，也就是俗稱的豬瓣膜或牛瓣膜，使用壽命只有10至15年。換句話說，當病人70歲接受組織瓣膜置換，80至85歲可能再次面臨開心手術置換瓣膜。

台北榮總心臟外科主治醫師許喬博今天在記者會中表示，傳統再次開心手術傷口大，還需要停止心臟使用體外循環心肺機，復原慢，甚至住院死亡率高達12%至20%，即便是選擇從心尖開小傷口置放支架瓣膜，病人的心臟肌肉都會受到傷害，導致術後心臟收縮功能下降。

但「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」改善了傳統方法會遇到的問題，許喬博說明，這項手術無傷口，是經由心房中隔穿刺，把導管支架瓣膜置放在原本已退化失效組織瓣膜，全程不需停止心臟使用體外循環心肺機，更完全不會對心臟肌肉造成影響。

根據美國最新發表研究顯示，108年全美共執行「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」873台，平均手術成功率約為95%，住院天數只需要3天，確實能讓像羅先生一樣的病人降低再次開心手術的風險。

但許喬博提醒，並非所有患者都適合「經導管心房中隔二尖瓣膜置放手術」，不適用者大約占所有患者約2至3成，包含過去第一次瓣膜置換使用機械瓣膜者，及經影像判讀使用此置換術後可能造成主動脈出口狹窄者，提醒民眾應充分與醫療團隊溝通，才能找到最佳治療選擇。

手術 患者 法會

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