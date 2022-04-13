林心如現身Chloé高雄開幕 性感微微露蠻腰 狠虧張軒睿「肌不見了」靠絲巾遮羞
Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕，演出《華燈初上》的林心如、張軒睿與9m88獲邀為開幕嘉賓，林心如以充滿新鮮感的波希米亞風情裙裝登場，微微露出高腰線上的美肌，搭配了全新十二星座幸運石飾品，她表示，「即使簡單紮起頭髮，配戴耳環就很吸睛。」對於是否相信星座運勢？她笑說：「如果講到壞的，就當作不準 ，如果好的就堅信不移，選擇性的相信。」
而張軒睿搭襯了絲巾的風格，被Rose媽媽林心如說是向他在戲中愛的蘇媽媽楊謹華致敬，也同時狠虧他，「應該要露胸肌的，但有點害羞，因為『肌不見了』。」張軒睿表示之前胖到太放飛自我，現在瘦下來是因為下一部戲的角色所需。而同場出席的9m88現場演唱《華燈初上》主題曲「月亮代表我的心」等三首歌，也以性感貼身的針織衫現身，自嘲「胸前的量不大、不至於爆開」。
Chloé時隔多年再度拓點南台灣，在高雄義享時尚廣場盛大開幕，這也是全球首間擁有建築外牆的店舖，在天然纖維與灰土的特殊建材中，約40坪空間散發自然的優雅氛圍，沙漠暖色調表現了品牌創始人Gaby Aghion的出生地埃及，樸實的木質色調，則是反映現任創意總監Gabriela Hearst在南美烏拉圭的歲月，映入眼簾的是由甘蔗藤條編織而成的展示牆面，運用木框、木質層板勾勒出柔美的線條，也具體落實Chloé永續發展的願景。專門店打造了「Home Away from Home」的舒適居家風，細節處以復古座椅、紅陶盆器或莎草地毯呈現舒適情調，由台灣陶藝家林信志精心打造的花器，以原野、岩石的紋理啟發，自然的陶土色澤呼應店內自然氛圍。
當季商品持續以「環保時尚」為核心發展所推出的Chloé Craft系列，由巴黎獨立工匠手工打造，以低環境衝擊的本心，運用單螺旋浮雕圖騰作為標誌設計，當季重點包款Kattie Bag是手風琴結構的方形包身，搭配小牛皮、黃銅以及胡桃木三種異材質疊搭的三副鉸接式手環，勾勒如同珠寶的華麗感；經典的Edith Bag用皮革緞帶以毛邊縫搭配絎縫的工法，表現細膩工藝。張軒睿銓釋的Louela水桶包採用植物染小牛皮製成，是當季全新包款，以毛氈車縫線勾勒可愛的輪廓，內袋為柔軟的手工鞣製納帕小羊皮，包身則為硬挺的小牛皮，搭配不同長度的背帶、提把，可變轉換多種造型。而為了慶祝高雄義享時尚廣場專門店開幕，全新飾品Zodiac十二星座系列也首次亮相，以半寶石、誕生石的概念詮釋，賦予祝福、幸運的美意。
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