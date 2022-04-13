林心如現身Chloé高雄開幕 性感微微露蠻腰 狠虧張軒睿「肌不見了」靠絲巾遮羞

Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕，演出《華燈初上》的林心如、張軒睿與9m88獲邀為開幕嘉賓，林心如以充滿新鮮感的波希米亞風情裙裝登場，微微露出高腰線上的美肌，搭配了全新十二星座幸運石飾品，她表示，「即使簡單紮起頭髮，配戴耳環就很吸睛。」對於是否相信星座運勢？她笑說：「如果講到壞的，就當作不準 ，如果好的就堅信不移，選擇性的相信。」

而張軒睿搭襯了絲巾的風格，被Rose媽媽林心如說是向他在戲中愛的蘇媽媽楊謹華致敬，也同時狠虧他，「應該要露胸肌的，但有點害羞，因為『肌不見了』。」張軒睿表示之前胖到太放飛自我，現在瘦下來是因為下一部戲的角色所需。而同場出席的9m88現場演唱《華燈初上》主題曲「月亮代表我的心」等三首歌，也以性感貼身的針織衫現身，自嘲「胸前的量不大、不至於爆開」。

Chloé時隔多年再度拓點南台灣，在高雄義享時尚廣場盛大開幕，這也是全球首間擁有建築外牆的店舖，在天然纖維與灰土的特殊建材中，約40坪空間散發自然的優雅氛圍，沙漠暖色調表現了品牌創始人Gaby Aghion的出生地埃及，樸實的木質色調，則是反映現任創意總監Gabriela Hearst在南美烏拉圭的歲月，映入眼簾的是由甘蔗藤條編織而成的展示牆面，運用木框、木質層板勾勒出柔美的線條，也具體落實Chloé永續發展的願景。專門店打造了「Home Away from Home」的舒適居家風，細節處以復古座椅、紅陶盆器或莎草地毯呈現舒適情調，由台灣陶藝家林信志精心打造的花器，以原野、岩石的紋理啟發，自然的陶土色澤呼應店內自然氛圍。 在優雅的空間內陳列台灣知名陶藝家林信志精心打造的花器。圖／Chloé提供