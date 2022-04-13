安得烈慈善協會新竹辦事處開幕 打造食物銀行助弱

安得烈慈善協會新竹辦事處今天開幕，為該協會第一個在非六都縣市成立的辦事處，服務範圍將涵蓋大新竹地區。安得烈新竹辦事處位於新竹市林森路，辦公空間由海霞教育基金會董事長楊洪秋霞無償，市長林智堅也到場見證，肯定楊阿姨的熱心為善。

安得烈慈善協會指出，康太開發股份有限公司暨財團法人海霞教育基金會董事長楊洪秋霞，無償提供所屬建物「向陽經典大樓」地下1樓的200餘坪空間作為食物銀行運用，同時也提供「邸家圓夢空間」舉辦公益畫展，讓安得烈得以在今天起拓展服務。

談起無償提供建物的源起，楊洪秋霞說，是因緣際會看到安得烈慈善協會的相關專訪後深受感動，進而主動聯繫表示願意無償提供空間，邀請安得烈在新竹設據，彼此討論過程中也感受到協會的認真、謹慎和用心，相信安得烈一定能造福大新竹地區。

安得烈慈善協會創辦人牧師魏悌香、安得烈慈善協會理事長張德明與執行長羅紹和等人出席開幕儀式。羅紹和說，協會尤其針對社福邊緣戶發生急難狀況，提供資源與醫療幫助度過難關，在辦事處將打造食物銀行，替個案實際需求「客製化」食物箱。

「希望新竹地區的關懷工作能更加深化！」羅紹和說，協會過去就有新竹個案，但礙於沒有據點，服務無法更為即時與在地化，安得烈總部在新北新莊，也分別在台中、台南、高雄設立辦事處，今天成立新竹辦事處後，之後也將到桃園設點擴大服務。

林智堅今天到場致詞，肯定安德烈慈善協會推動的食物銀行，市府也設有愛心福利社盤整各方捐贈物資，發放愛心卡給孩子與家庭，讓他們可到商家購買需要的物品，也期待市府未來與安德烈協會合作，結合更多民間力量，幫助需要的孩子與家庭。