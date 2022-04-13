獨／才開1年！獅城60年「海記醬油雞」和億北車店熄燈

已經有60餘年歷史、來自新加坡的「海記醬油雞」自2018年底登台後，即積極在台拓展版圖，但是位於台北火車站商圈、開幕才1年的「海記醬油雞 台北和億北車店」近期宣佈，因品牌營運規劃有變，因此已於4月停止營業。儘管店面裝潢、桌椅仍在，但已經是空無一人的狀態。

1959年於新加坡起家的「海記醬油雞」是由王室漢所創，招牌的「醬油雞」是將煮雞的高湯加入多種調味料、香料、老抽製成滷汁，再將雞肉滷製入味，獲得許多民眾青睞。2018年底，海記醬油雞於台中公益路開設台灣首間門市，提供有招牌醬油雞、海南白雞、燒肉、叉燒等不同主題的飯食麵點，還有許多具有南洋特色的配菜。