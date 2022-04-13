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獨／才開1年！獅城60年「海記醬油雞」和億北車店熄燈
已經有60餘年歷史、來自新加坡的「海記醬油雞」自2018年底登台後，即積極在台拓展版圖，但是位於台北火車站商圈、開幕才1年的「海記醬油雞 台北和億北車店」近期宣佈，因品牌營運規劃有變，因此已於4月停止營業。儘管店面裝潢、桌椅仍在，但已經是空無一人的狀態。
1959年於新加坡起家的「海記醬油雞」是由王室漢所創，招牌的「醬油雞」是將煮雞的高湯加入多種調味料、香料、老抽製成滷汁，再將雞肉滷製入味，獲得許多民眾青睞。2018年底，海記醬油雞於台中公益路開設台灣首間門市，提供有招牌醬油雞、海南白雞、燒肉、叉燒等不同主題的飯食麵點，還有許多具有南洋特色的配菜。
除了台中以外，海記醬油雞於2019年6月北上，先開設sogo忠孝館店，又再於2021年4月插旗台北火車站前的HOYII和億北車站，另外於高雄也有分店。但目前台北和億北車店門口貼出公告，表示因品牌營運規劃有變，於4月1日停止營業，台北忠孝SOGO門市仍繼續營業。儘管和億北車店結束營業，但海記在4月也首度插旗桃園，進駐中壢SOGO，提供桃園居民用餐的新選擇。
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