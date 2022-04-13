快訊

「小K」回鍋長榮集團？傳張國煒將接立榮董座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／才開1年！獅城60年「海記醬油雞」和億北車店熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
海記以「醬油雞」為招牌商品。圖／擷取自台灣海記醬油雞飯粉絲頁
海記以「醬油雞」為招牌商品。圖／擷取自台灣海記醬油雞飯粉絲頁

已經有60餘年歷史、來自新加坡的「海記醬油雞」自2018年底登台後，即積極在台拓展版圖，但是位於台北火車站商圈、開幕才1年的「海記醬油雞 台北和億北車店」近期宣佈，因品牌營運規劃有變，因此已於4月停止營業。儘管店面裝潢、桌椅仍在，但已經是空無一人的狀態。

1959年於新加坡起家的「海記醬油雞」是由王室漢所創，招牌的「醬油雞」是將煮雞的高湯加入多種調味料、香料、老抽製成滷汁，再將雞肉滷製入味，獲得許多民眾青睞。2018年底，海記醬油雞於台中公益路開設台灣首間門市，提供有招牌醬油雞、海南白雞、燒肉、叉燒等不同主題的飯食麵點，還有許多具有南洋特色的配菜。

除了台中以外，海記醬油雞於2019年6月北上，先開設sogo忠孝館店，又再於2021年4月插旗台北火車站前的HOYII和億北車站，另外於高雄也有分店。但目前台北和億北車店門口貼出公告，表示因品牌營運規劃有變，於4月1日停止營業，台北忠孝SOGO門市仍繼續營業。儘管和億北車店結束營業，但海記在4月也首度插旗桃園，進駐中壢SOGO，提供桃園居民用餐的新選擇。

海記醬油雞台北和億北車店目前已經結束營業，店內空無一人。記者陳睿中／攝影
海記醬油雞台北和億北車店目前已經結束營業，店內空無一人。記者陳睿中／攝影
海記醬油雞台北和億北車店門口貼有停業公告。記者陳睿中／攝影
海記醬油雞台北和億北車店門口貼有停業公告。記者陳睿中／攝影

桃園 火車站

延伸閱讀

打疫苗送千元 北車中型接種站今施打1165人2成2長者

影／響應Earth Hour 中市府今晚熄燈1小時

16年飯店熄燈！新竹福泰：租約到期 仍會尋新址拓點

轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

相關新聞

地牛翻身！ 17:28規模4.1地震 最大震度宜蘭3級

地牛翻身！根據中央氣象局地震報告指出，17:28發生規模4.1地震，震央在宜蘭縣近海深14km，最大震度宜3花2。

豬肉雞肉價格還會再漲 陳吉仲這樣說

世界性通膨，加上船運費用高漲，國內物價狂飆，農委會主委陳吉仲今天表示，物價上漲是能源危機以來50年之最，今年3月飼米飼料...

獨／才開1年！獅城60年「海記醬油雞」和億北車店熄燈

已經有60餘年歷史、來自新加坡的「海記醬油雞」自2018年底登台後，即積極在台拓展版圖，但是位於台北火車站商圈、開幕才1...

健康主題館／清腸不徹底 大腸鏡檢查白忙

大腸癌及胃癌名列國內十大癌症，過去做大腸鏡檢查許多人容易「被退貨」，原因是未確實喝大腸清腸劑，導致大腸殘留糞便過多無法精...

林心如現身Chloé高雄開幕 性感微微露蠻腰 狠虧張軒睿「肌不見了」靠絲巾遮羞

Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕，演出《華燈初上》的林心如、張軒睿與9m88獲邀為開幕嘉賓，林心如以充滿新鮮感的波希...

阿滴吐患憂鬱症心聲 攜手聯勸募集愛心發票

擁有訂閱人數超過270萬的YouTuber阿滴，兩年前飽受憂鬱症帶來的困擾，生活充斥著失望、焦慮與徬徨無助，所幸在醫療與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。