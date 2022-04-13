阿滴吐患憂鬱症心聲 攜手聯勸募集愛心發票

擁有訂閱人數超過270萬的YouTuber阿滴，兩年前飽受憂鬱症帶來的困擾，生活充斥著失望、焦慮與徬徨無助，所幸在醫療與親友陪伴下逐漸康復走出低潮，阿滴分享，能一步步康復，醫師、家人、朋友等身旁支持、理解的力量非常重要。長期關注心理健康及精神疾病議題的聯合勸募，去年與14間社福團體執行心理健康助人計畫，幫助1萬2750位朋友、超過1萬186個家庭受益，今年進一步與萊爾富合作，即日起至7月12日展開「用愛點亮生命的光」發票捐活動，全台1550家的萊爾富門市都能看到專屬發票箱。

聯合勸募指出，雖然近期國內外出現許多以精神疾病為背景的影音作品，但仍撕不下社會大眾對精神疾病及相關族群的汙名標籤，每當有社會案件新聞發生時，充滿情緒與歧視的言語隨處可見，無疑對精神疾病患者帶來沉重打擊，也顯示社會大眾對於心理健康的認識仍有加強空間。

對此，聯合勸募邀請YouTuber阿滴擔任活動愛心大使，並攜手萊爾富超商發起「用愛點亮生命的光」發票捐活動，阿滴也透過拍攝公益廣告影片，以過來人的身分暖心呼籲社會大眾支持心理健康服務，一起營造友善、包容的空間與環境。阿滴認為，只要對心理健康有更多認識，就能夠跨越從認識到同理的斷層，在友善與包容的環境下，被看見、被理解，也增加康復的機會。

聯合勸募2021年與14間社福團體共同執行14件心理健康助人計畫，幫助1萬2750位朋友，超過1萬186個家庭受益，今年更進一步與萊爾富超商合作，即日起至7月12日展開為期三個月的「用愛點亮生命的光」發票捐活動，在全台1550家的萊爾富超商門市中都能看到專屬發票箱。

聯勸呼籲社會大眾以行動支持心理健康服務，民眾只需在萊爾富超商消費後，順手捐出發票，或結帳時告知電子發票愛心碼「7505（勸募你我）」，就能與聯合勸募、阿滴一起幫助精神疾病朋友及家人重返社會。