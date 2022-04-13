台灣世界展望會、佐登妮絲攜手 助100位女孩穩定上學

每個女孩都擁有勇敢追夢的權利！台灣美容集團佐登妮絲長期關注女性議題，今年與台灣世界展望會合作「100 Sparkles織夢者計畫」，號召100位同仁支持台灣弱勢女童助學金，並承諾所有參與此計畫的女童長大後在集團關係企業優先錄用。佐登妮絲希望邀請民眾參加「閃耀Sparkles織夢者計畫」，一同關心台灣弱勢女童困境，協助她們勇敢追夢、揮灑美麗人生！

據世界展望會統計，因COVID-19疫情使得弱勢家庭景況更為艱辛，2020年全球計有6300萬名女孩面臨童工，甚至是童婚危機，許多國內女孩也因貧困而承受著擔心失學的壓力。台灣世界展望會會長李紹齡表示，在國內，許多經濟弱勢家庭的生計深受疫情衝擊，當家長無法有穩定收入，孩子容易陷入學習中斷或者須在生活與教育之間掙扎的困境。

今年20歲的小雯(化名)，年幼時經歷父母離異，父親因病無法工作，阿公和阿嬤便一肩扛起養育小雯和妹妹的責任。3年前，阿公因病過世，留下年邁且患有糖尿病的阿嬤和兩個孫女，為了不讓孫女的學業和生活受影響，阿嬤努力靠著剖蚵賺取收入。

小雯在7年前成為展望會關懷的孩子，因著定期助學金支持，不僅緩解家裡經濟壓力，也順利升學。目前就讀國立科大護理科的她，非常不捨阿嬤為了自己和妹妹的學費得辛苦工作，甚至一度想放棄升學，還好有展望會助學金協助，讓她有信心一步步實踐成為護理師的夢想。去年已成功考取護理師執照的小雯，期待明年畢業後投身護理工作，發揮自己的專長和熱忱，也用自己的力量為阿嬤分擔家計、改善一家人的生活。

在台灣，還有許多像小雯一樣的女孩正在生活和夢想之間掙扎，為減輕她們的生活負擔，佐登妮絲攜手世界展望會共同發起「100 Sparkles織夢者計畫」，邀請社會大眾力挺女童穩定求學，更拋磚引玉率先在公司內部號召100人支持100位女童助學金，更與世界展望會共同簽署，保障未來所有參與此計畫的女童在集團關係企業優先就業機會。

佐登妮絲攜手世界展望會號召100 Sparkles織夢者計畫，即日起至2022年12月31日止，凡透過線上捐款，並承諾每月定期捐款1000元以上，即贈暖心夢想禮包乙份，限量2,000份，贈完為止。聯名限量公益提袋內容包括「閃耀Sparkles」抱枕套兌換券(會員獨享)、佐登妮絲SPA體驗券、珍朵絲特龍血修護體驗組及佐登妮絲商城購物金，總價超過6000元。