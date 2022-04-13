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山友福音 雪霸園區新增90面手機通訊點

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處在園區雪山線等9條步道，新增90處手機通訊點，最近設置告示牌，方便山友掌握利用。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處在園區雪山線等9條步道，新增90處手機通訊點，最近設置告示牌，方便山友掌握利用。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處在園區雪山線等9條步道，攜手中華電信、台灣大哥大業者，新增90處手機通訊點，最近設置告示牌，方便山友掌握利用，緊急狀況可以求援，登山安全多一層保障。

雪霸處配合山林開放政策，並提升山區通訊服務品質，與中華電信、台灣大哥大等電信業者合作，完成九九山莊、中霸山屋2座共構基地台，經檢測訊號品質，包含觀霧遊憩區林間步道，熱門登山路線之雪山線、武陵四秀線，或荒野型路線大霸北稜，新增90處可通訊點，並置告示牌。

雪霸處指出，民眾從事戶外活動，多以智慧型手機作為主要聯絡方式，應於出發前，先下載登山相關的地圖，或對外求援APP，並學習如何使用及判讀正確資料，如在偏遠山區登山，更應謹記手機可通訊處，萬一發生意外時，可以有效對外求援，也能讓救難團隊更有效率地協助山難事件。

雪霸處呼籲園區山高水深，主要登山步道稜線為放射狀，山友越過稜線或在山谷，手機訊號容易受到地形阻隔而斷訊，甚至天氣惡劣轉變時，也會影響訊號品質，若有計畫長程縱走，或較長天數的登山溯溪行程者，應事前規畫好登山計畫，包括通訊計畫或撤退應變計畫等，也建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，確保活動能順利完成、安全下山返家。

雪霸國家公園管理處在園區雪山線等9條步道，新增90處手機通訊點，最近設置告示牌，方便山友掌握利用。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處在園區雪山線等9條步道，新增90處手機通訊點，最近設置告示牌，方便山友掌握利用。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 雪山 登山步道

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