快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

好消息！農地工廠納管除罪化 立委爭取再放寬移工調派

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨立委楊瓊瓔為農地工廠爭取，行政院同意，放寬同一僱主調派移工的資格限制。圖／楊瓊瓔提供
國民黨立委楊瓊瓔為農地工廠爭取，行政院同意，放寬同一僱主調派移工的資格限制。圖／楊瓊瓔提供

「工廠管理輔導法」2020年3月20日修法上路，農地工廠順勢解套，但僅解決土地使問題，立委楊瓊瓔指出，長久以來農地工廠業者雇用移工，採A地申請、B農地工廠工作的違規樣態，卻未隨之調整，恐造成地方主管機關日後執法困擾，行政院今回覆，同意放寬同一僱主調派移工的資格限制。

工輔法完成修法，政府替農地工廠「有條件除罪化」，但衍生的移工問題，卻讓業者傷透腦筋。楊瓊瓔3月11日質詢行政院長蘇貞昌，希望中央為有效解決納管農地工廠A、B廠間，同一業者的移工問題。

楊瓊瓔指出，地方政府勞工局稽查，常發現農地工廠業者特殊的運作樣態，同一位業者在Ａ地有合法工廠登記，以此申請外勞；隨後在Ｂ地鄰近的的農地工廠從事勞動，違規的農地工廠無法申請移工，形成甲地申請移工、乙地上班情況，構成違規。

行政院、勞動部與經濟部多次跨部會研商後，同意儘速規劃辦理「雇主指派所聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定工作之外國人變更工作場所認定基準」法規修正事宜，放寬同一僱主調派移工的資格限制。

勞動部今回函給楊瓊瓔，將針對以下三種情形，放寬調派移工資格。一、已取得特定工廠登記者，且其工廠登記事項較為明確；二、已向地方政府提報工廠改善計畫經核定者，經地方消防主管機關開具符合各類場所消防安全設備設置標準、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之查驗核准或證明文件，亦得調派；三、已向地方政府申請納管，但尚未經地方政府核定改善計畫者，檢具地方政府開具受理工廠改善計畫之證明文件、地方消防機關開具消防核准證明，及外國人廠住分離之文件，向勞動部申請許可獲准後使得調派。

楊瓊瓔認為，政府辦理法規修正後，業者申請期間內得以暫時處於「就業服務法」第57條第4款例外情形，有利於業者申請移工，政府也能落實外勞管理，促使法律與現實貼近「接地氣」。

農地工廠 移工 楊瓊瓔

延伸閱讀

台中潭子雅潭路路面破損嚴重 民代爭取改善

后里小學操場年久失修 民代爭取逾千萬經費大整修

中市北庄社區活動中心興建逾40年 8月動工耐震補強

台中汝鎏國小球場老舊龜裂 民代爭百萬改善暑假完成

相關新聞

豬肉雞肉價格還會再漲 陳吉仲這樣說

世界性通膨，加上船運費用高漲，國內物價狂飆，農委會主委陳吉仲今天表示，物價上漲是能源危機以來50年之最，今年3月飼米飼料...

武嶺觀景平台將封閉改建半年 即時路況攝影機將暫轉向

武嶺亭是合歡山地標，更是遊客上山的打卡熱點，更能利用公路總局設置的即時路況影像攝影機「自拍」，留下一生重要的回憶，但由於...

營養午餐食安事件頻傳 立委爆校園3年有7千件食物中毒

學校營養午餐食安事件頻傳，時代力量立委王婉諭今指出，據她向教育部索資，近3年內共有近7千件的疑似食物中毒事件，根本問題就...

「不閉打小孩」鳳小岳擔任兒保值日生 分享育兒經

根據家扶基金會調查，學齡前幼兒家長最大的育兒困難是無法控制自己的情緒，家扶近日邀請藝人林宥嘉、鳳小岳等人擔任「兒保值日生...

健康主題館／清腸不徹底 大腸鏡檢查白忙

大腸癌及胃癌名列國內十大癌症，過去做大腸鏡檢查許多人容易「被退貨」，原因是未確實喝大腸清腸劑，導致大腸殘留糞便過多無法精...

冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

這兩天天氣高溫炎熱，不過，冬衣先別收。中央氣象局指出，明天晚上鋒面接近，北部、東北部天氣轉涼，下周一前都會明顯感受涼意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。