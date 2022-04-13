交委會視察桃園中豐交流道工程 最快2025年完工

桃園中壢區國道1號中豐交流道新建工程歷經3次流標，將在4月第4月招標，若成功發包，最快2025年可以完工；立法院交通委員會今到桃園考察各項交通建設，而中豐交流道歷經10多年研擬規劃，完工後將有效改善中壢地區的交通問題。

交通部長王國材、高速公路局長趙興華及立委魯明哲等人今視察中豐交流道新建工程，而中豐交流道計畫自2019年6月行政院日核定可行性評估，並由高公局接續辦理規劃、環差及設計作業，因經費及腹地問題，將會分2期工程施作，第1期將先行闢建北向匝環道，而第2期南向段則將依行政院函示五楊高架延伸至苗栗頭份段案綜合，最終構成完整的中豐交流道。

高公局表示，第1期設置北向匝道預期可分散中壢及內壢交流道車流，並提供A21轉運站更快速上國道的路線，讓中壢市區聯外交通更加方便；提供青埔地區相關重大建設計畫，有更充足聯外交通；第2期設置南向匝道，讓全套完整交流道發揮效益，惟本交流道為高架拓寬車道專用，將待南端楊梅端瓶頸至頭份段核定後儘速辦理。

王國材表示，此計畫總經費12.69億元，其中用地費用2.74億元，均由國道基金全額負擔，預計今年10月底前取得用地，預計4月27日展開第4次招標，工期為900日曆天，若工程順利發包，預計可於2025年中完工。