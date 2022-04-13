豬肉雞肉價格還會再漲 陳吉仲這樣說

世界性通膨，加上船運費用高漲，國內物價狂飆，農委會主委陳吉仲今天表示，物價上漲是能源危機以來50年之最，今年3月飼米飼料每公斤10元，但到8月預期會達到每公斤13元，他表示，到時候雞肉豬肉價格勢必會再漲。

陳吉仲今天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪，他表示，雞蛋、鴨蛋，豬肉、白肉雞價格都在上漲，主要是因為大宗物資黃小玉漲價，運輸成本大幅上升，因此今年物價很多品項都會上漲。

陳吉仲說，面對價格上漲，政府要確保全國2300萬人要吃的農產品都能買到，首先要先有量；他說，因為俄烏戰爭，俄羅斯生產的小麥無法賣出去，東非有很多國家靠俄羅斯小麥生活，因此而挨餓，俄烏戰爭之時，我國蔬菜種子都是進口的僅有馬鈴薯不是，他說，農漁畜產品必須要滿足，量確認後，價格就要尊重市場機制。

陳吉仲表示，政府還是可以窮盡一切手法，比如減免飼料進口營業稅，讓飼料漲幅在可控制的範圍，同時，今年要大量種植5萬公頃的飼料玉米，還要把老舊米替代飼料玉米50萬公噸，這些準備好，最後尊重市場機制。

陳吉仲說，對飼料業者，除了減免營業稅外，也提早要求業者下單，今年3月，預料每公斤約10元，到今年8月可能達到13元，屆時豬肉雞肉必須漲，如果沒有漲價，農民生產會虧錢，若農民不生產，從國外進口會更貴。

至於近期上海封城，許多人挨餓，陳吉仲表示，問題應該出在「分配」，雖然有量，但因為封城，造成分配不均，中國大陸也是國際上的糧食進口大國，因為在國際上搶糧，也對世界造成影響，價格也會上漲。