台落後日本70年！立院討論營養午餐專法 四大問題待解

現行中小學營養午餐規範散落在數十條法規中，長年遭外界詬病是多頭馬車。朝野立委、民間團體疾呼應跟進日本、韓國訂定營養午餐專法，讓學生能吃得安心與健康，也讓營養午餐定價合理化。國內的專家學者、團體皆認同訂定專法，不過針對學校供餐方式、營養師及廚工比例與進用規範、城鄉差距等問題仍待解決。

立法院教文會今天舉行「學校飲食健康促進法草案」公聽會，立委王婉諭表示，近3年共發生7000件學生食物中毒事件，但學校營養午餐卻有高達22種制度法規，因此她主張設立營養午餐專法，更能有效管理。其中重點包含專責單位監督管理、從食材選購到供餐的明確流程及把關機制、食材成本與來源的資訊透明化、營養午餐費用合理化等、家長及學生的回饋及參與機制、供餐品質及營養的把關機制、專業人力配置的規範。

全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水也樂見其成，但他說，現行高中以下學校營養午餐明顯是一國多制，專法的思維是想用國家的高度好好處理學校營養午餐，但國中小教育又是地方業務，要落實專法的理想，可能必須先釐輕中央與地方權責，並明定財源與經費編列方式。

羅德水也說，目前專法設計明定「以學校自設廚房供餐為原則」，有其理想性，但恐怕也要考量有多少學校沒有條件自行供餐，並且估算一下衍生的人員、設施設備與經費。好比草案明定「全校供餐人數達500人（約20班）以上者，應至少置營養師一人」（現行是40班配一名營養師），以及廚工一校多制的問題，勞動條件、薪資水平也都是待解課題。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，目前全國校園午餐，若以全台3460所國中小學來說，共有1592校自設廚房公辦公營，但像團膳業者外訂盒餐雖然只有686校，食用人數卻達57萬9577人，約佔所有中小學生的36%。

公辦公營、公辦民營與外訂盒餐營運成本大不同，全國校園午餐價格也多有不同。陳明信表示，他支持訂定營養午餐專法，才能解決各縣市多頭馬車的問題，但現行專法卻隻字未提外訂盒餐的廠商，這並不合理。

若要在專法中納入外訂盒餐，陳明信也呼籲應制定合理午餐補助成本。他表示，縣市都有公辦公營，比如新北市一餐50元，民辦民營的設備攤提、租金成本都由自己承擔，卻可能壓縮學童食材成本。

大享食育協會秘書長黃嘉琳批評，現行營養午餐專法有眾多版本，唯獨沒看見行政院的版本，這是行政怠惰。她也提到，現行全國170萬份午餐僅由500多位公職學校營養師照顧，且政策突然推設偏鄉中央廚房，但營養師招聘困難，且校園廚工在低薪、高工時、勞動環境不佳狀況下，流動率高。

教育部政務次長蔡清華表示，國民教育屬於地方事務，學校午餐也並非中央做任何決定就能決定，訂定專法必須考慮到可行性，包含經費支應、籌措、分配，以及人員進用等問題，因此藉由公聽會，也能作為教育部起草營養午餐專法的基礎。

蔡清華表示，在還沒有制定專法前，教育部每一年補助地方縣市午餐是50億元，包含中低收入、三章一Ｑ、興建中央廚房、人員補貼等。未來是否能再增加預算，會繼續努力。

蔡清華也說，偏鄉學生繳交的食材費，常被人力、食材運輸給吃掉，這部分希望透過中央廚房補助，採購量體大，也能節省運送成本，且有章Ｑ食材供應商也比較願意能提供。至於營養師與廚工，也透過一般性補助款給地方，讓偏鄉學生午餐有營養師把關。