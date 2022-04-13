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潘思亮：國際客申請簽證與防疫應脫鉤

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

對於國門是否要開放，晶華董事長潘思亮表示，這牽涉到國際動態與專業判斷，但建議政府防疫隔離與外國人申請簽證脫鉤，包含工商協進會、美國、歐洲商會都有這種共識，除了隔離以外，其他因素都要恢復正常，放疫管制循序漸進。

潘思亮表示，過去外國人來台幾乎都是免簽，現在簽證管制也是為了防疫，但有隔離政策在，其實不需要擔心，更不用隔絕友邦、國際商務客來台做生意，希望政府能夠讓國際旅客申請來台恢復正常，但仍維持隔離，堅持防疫，這也是台灣的新模式，也向全世界宣示「台灣回來了」。

而晶華也將以新品牌「晶英薈旅」（SILKS X）進駐東森集團位於林口的總部大樓29~36樓，預計在2026年營運。潘思亮表示，晶英薈旅是在疫情期間全新開發的新品牌，也可以因應疫後的新情勢。

潘思亮表示，跨界是未來趨勢，而林口未來會是大台北地區新創的中心，又鄰近台北市、國際機場，「很多新創產業都在林口聚集，這裡的新創、國際能量是不一樣的，國際市場是可以期待的。」

潘思亮也說，晶英薈旅會跟其他飯店不同，強調跨界，房間設計更適合長住。他更說，疫後時代，民眾出國頻率會減少，但是出國的時間會拉長，「現在各個地方都可以工作，生活與工作、休閒都已經沒有界線。」

隔離 林口

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