全國技能競賽分區賽下周登場 近3500人秀身手

第52屆全國技能競賽北、中、南分區技能競賽將於18日（青少年組）、21日(青年組)登場，全國分北、中、南3區、20個競賽場地同時舉行，來自全國各路近3500名好手將使出渾身解數，展現精湛技能。此外，由於近日本土疫情升溫，勞動部強調，本屆分區技能競賽將不開放外界參觀，選手在競賽期間則需全程配戴口罩。

勞動部勞動力發展署指出，本屆分區技能競賽職類除了時下最熱門的餐飲服務、中餐烹飪、CAD機械設計製圖、機器人、汽車技術等職類，青年組更新增行動應用開發、展示設計、數位建設BIM、工業設計技術及機器人系統整合5職類，共辦理56職類。為推動技能向下扎根，發展署自2020年辦理青少年組分區技能競賽起，職類數及參加人數逐年成長，今年更多達12職類成賽。

發展署表示，本屆分區技能競賽青年組及青少年組參賽選手總共近3千5百人，將於分區技能競賽展現精湛的技藝。分區技能競賽也是全國技能競賽的初賽，各區各職類獲前5名優勝選手，將推薦參加今年7月31日至8月7日的全國技能競賽，爭取更高一層的榮譽，未來更有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽。

另為因應COVID-19疫情，發展署強調，本屆分區技能競賽不開放外界參觀，勞動部也已依據中央流行疫情指揮中心公布的公眾集會指引，訂定防疫應變計畫，執行各項防疫措施，競賽期間需全程佩戴口罩，並配合量測體溫，若選手已有發燒、咳嗽或呼吸道感染症狀等不適症狀者，建議儘速就醫或在家休養；如選手配合防疫規定，需採防疫介入措施致無法參賽者，可於競賽後1個月內檢附醫療院所開立證明及相關文件向技能檢定中心申辦退費。