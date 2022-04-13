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43歲男好怕 每天喊累又痛卻查不出來？原來是腸漏症

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳惠萱建議，長期疲倦、不明疼痛等，卻健檢正常，可進一步做功能醫學檢測(圖非該名病患)。圖／長安醫院提供
醫師陳惠萱建議，長期疲倦、不明疼痛等，卻健檢正常，可進一步做功能醫學檢測(圖非該名病患)。圖／長安醫院提供

43歲陳姓男子常覺得累、睡不飽，全身酸痛，腸胃也不好，但健檢卻都正常，向長安醫院神經內科醫師陳惠萱求診，查出是腸漏症所引起的慢性疲勞症候群，經口服及靜脈營養注射，並搭配飲食調整、運動、壓力調適等，二個月後獲改善。

陳惠萱說，陳姓病患問診評估後，一般會先排除是否為貧血、感染、肝腎功能異常、免疫疾病、甲狀腺異常或其它內分泌異常等引起疲倦的現象，另外病患有明顯的腸胃道及關節疼痛的症狀，因初步檢查都正常，因此安排相關功能醫學檢測，進而發現病患有腸漏症和微量營養素缺乏，而引起慢性疲勞症候群。

陳惠萱指出，腸漏症是因為飲食、感染、藥物、壓力、腸道壞菌過多、生活習慣不良等，引起發炎使腸道細胞間隙增大，而使腸黏膜的通透性增加，讓未消化完全的大分子食物或毒素等「漏」進血液和淋巴液中，造成免疫失衡與混亂，引發過敏、自體免疫疾病、代謝性疾病或神經系統疾病等健康狀況，可以說是百病叢生。

陳惠萱說明，透過她和營養師、個管師組成的醫療團隊，第一步協助患者找出引發敏感的食物，發現陳姓患者對麩質有明顯的反應，飲食上建議避開麵粉類製品及發炎物質，再來針腸胃道做修復跟保養，例如消化酵素、益生菌、腸粘膜修復胺基酸及抗發炎營養素等，以靜脈營養注射，配合情緒、睡眠跟壓力調適，患者經治療二個月後，症狀改善九成以上，後續持續生活調養及追蹤。

陳惠萱提醒，慢性疲勞若置之不理，久了就會影響生活品質，可能會演變成更棘手的生理或精神疾病，不可不慎。因此若有長期疲倦、不明疼痛等，但健康檢查找不出異常，建議可以進一步做功能醫學檢測，找出體內失衡病因，給予個人化的治療建議及生活型態介入，幫助矯正失衡、改善身體機能。

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