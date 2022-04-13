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立委疑機捷A21及A22系統不連 王國材：未來會整合一套

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
立委魯明哲（右）與交通部長王國材（中）視察機捷A22站老街溪站工程。記者曾增勳／攝影
立委魯明哲（右）與交通部長王國材（中）視察機捷A22站老街溪站工程。記者曾增勳／攝影

立院交通委員會立委魯明哲在交通部長王國材陪同，今天上午視察桃園市中壢區機捷A22站老街溪站工程，魯明哲認為機捷A21環北站至A22站系統人工轉換危險，未來機捷延伸至中壢車站與綠捷延伸線系統亦不銜接，民眾無法接受，必須整合；王國材表示，機捷A22站體10月完工後，進行機電穩定測試至12月，短期A21站與A22站系統不相連，未來A1站至A23站要重新轉換成一套系統。

機捷延伸A22老街溪站位於中壢區中豐路、中央西路口，毗鄰永興公園，由交通部鐵道局主辦，歷經8個月施工，目前站體土建工程完工、機電系統整合測試預定10月完成，接著進行初、履勘及機電穩定測試至今年底，之後再交由桃園捷運公司展開試營運通車。

魯明哲、王國材聽取鐵道局的A22老街溪站工程簡報後，一行人走下站體地下2層視察 B1穿堂層及車站服務台、售票機、進出站閘門及B2月台層的月台門、乘車資訊顯示器，鐵道局人員介紹車站有中英日韓文說明及軌道避震設備，吸引王國材等人好奇，肯定鐵道局的努力。

魯明哲表示，他肯定A22站朝年底完工通車目標努力，看到機捷A1至A21環北站後，要轉換系統才能銜接A22站、A23中壢車站，一站2套系統、且採人工轉換操作危險，必須早日整合成一套系統，另外綠捷延伸中壢車站，系統與機捷不同，無法直達中壢車站，必須在綠捷體育園站下車，再換機捷列車至中壢車站換台鐵，民眾無法接受，中壢車站必須整合銜接機捷、綠捷延伸線系統便民。

王國材表示，機捷A22站完工初履及機電穩定測試，預定今年底完成，短期A21站至A22、A23站2套系統轉換，長期會整合一套系統，A23站占用中壢後站，將來桃園綠捷延伸中壢後站G05站與機捷延伸A23站不銜接，未來根據桃園市府綜合規畫，最後機捷、綠捷會整合在中壢車站共站。

立委魯明哲（左二）與交通部長王國材（左一）視察機捷A22站老街溪站工程聽取簡報。記者曾增勳／攝影
立委魯明哲（左二）與交通部長王國材（左一）視察機捷A22站老街溪站工程聽取簡報。記者曾增勳／攝影
桃園市機捷A22站老街溪站的未來站體全貌示意圖。圖／翻攝白鐵道局
桃園市機捷A22站老街溪站的未來站體全貌示意圖。圖／翻攝白鐵道局
桃園市機捷A22站老街溪站的站體大廳、電扶梯及進出閘門等工程完成。記者曾增勳／攝影
桃園市機捷A22站老街溪站的站體大廳、電扶梯及進出閘門等工程完成。記者曾增勳／攝影

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