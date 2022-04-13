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「不閉打小孩」鳳小岳擔任兒保值日生 分享育兒經

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
鳳小岳擔任家扶「兒保值日生」為家長育兒煩惱分憂。圖/家扶基金會提供
鳳小岳擔任家扶「兒保值日生」為家長育兒煩惱分憂。圖/家扶基金會提供

根據家扶基金會調查，學齡前幼兒家長最大的育兒困難是無法控制自己的情緒，家扶近日邀請藝人林宥嘉、鳳小岳等人擔任「兒保值日生」，在家扶臉書分享獨門育兒經，為同在照顧子女路上的父母分憂。家扶也提倡「不閉打小孩」快樂親子五步驟，幫助家長緩解情緒將爆炸的時刻，鼓勵積極參與親職教育，找到適合自己的親職技巧，並提醒若有持續的親職壓力，定要勇於求助。

根據家扶基金會「學齡前兒童之父母育兒生活調查」發現，學齡前幼兒家長所遇到前五大育兒困難之首是無法控制自己的情緒，佔了50.4%，其次則依序為不瞭解孩子的情緒44.7%、與家人的教養觀念衝突42.1%；配偶(伴侶)照顧分工不均34.2%、無法安撫孩子的情緒33.7%;對照家扶基金會兒童保護實務統計，施虐者因素以「教養問題」50.31%、「情緒行為問題」35.64%等兩項佔比最高。

為傳遞兒保35「挺父母、陪孩子、扶起整個家」的精神，以積極同理父母的角度來陪伴育兒路上的每位照顧者，更鼓勵大環境提供家長們友善的育兒支持，家扶基金會特別於家扶臉書專頁規劃「兒保值日生」單元，針對所蒐集到0到6歲孩子的父母育兒實況困擾，在四月兒童月邀請名人分享自身的處理經驗。

針對家長育兒首要困擾「無法控制自己的情緒」，每個「兒保值日生」都無私分享獨門育兒經，例如「常被孩子反覆放同樣的歌曲洗腦無法控制脾氣？」，雙寶暖爸林宥嘉的私房秘方「我們家會玩一個即興亂唱歌，直接挑一個旋律，然後把小朋友的名字唱進去、跟小朋友逗，譬如說小朋友的名子叫阿比，你可能就阿比比比比比~~皮皮皮皮皮皮~他們可能就覺得很有趣」以轉移孩子注意力的方式更促進親子互動。

「如何脾氣火山爆發時快速降溫？」鳳小岳則分享自己消氣呼吸法「消脾氣這件事，就是你對自己要有愛。如果你不知道該怎麼做這件事的話，就先從呼吸開始，把氣給吐掉、不要用嘆的、吸~~然後吐掉~反覆幾次能幫助消氣」；新手爸爸蔡昌憲也分享「火氣上來時…想一下你的女兒或你的兒子這麼可愛！…真的快忍不住了就，深呼吸，或是走動一下、或去廚房喝杯水，讓自己的情緒慢慢降溫，要先把自己的情緒顧好、適時地釋放壓力，好好休息」。

家扶基金會處長林秀鳳說，家扶推廣多年的快樂親子五步驟「不閉打小孩」，提供家長立即降火心法：【不】要生氣-深呼吸10下、【閉】上眼睛-靜心10分鐘、【打】給家扶-專線求助0800-07-8585；【小】孩抱抱-擁抱孩子10秒鐘；【孩】要大笑-與孩子大笑10聲。

父母 家扶基金會 親子 鳳小岳

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