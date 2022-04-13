營養午餐食安事件頻傳 立委爆校園3年有7千件食物中毒

學校營養午餐食安事件頻傳，時代力量立委王婉諭今指出，據她向教育部索資，近3年內共有近7千件的疑似食物中毒事件，根本問題就在於與營養午餐相關規範，根本是破碎、零散的政策思考模式，她並主張，營養午餐必須有專法，規範食材選購、供餐流程及把關機制，並將相關資訊透明化。

「孩子們每天吃的營養午餐到底怎麼了？」王婉諭表示，除了食安問題，目前營養午餐的規範跟價格採用各地方自治模式，導致「一國22制」的亂象，以價格為例，全台最高的台北市一餐費用可能達60多元，然而中南部部分縣市卻可能有20幾元的價格。

王婉諭進一步指出，20、30元的價格，不僅要有四菜一湯，可能還有飲品或水果，「做一個媽媽我都覺得不可思議，這樣的價錢，當然會吃出問題！」更不用說南北之間高達40元的價差，更早已經遠超過南北的物價水準差異，「同樣都是台灣的孩子，不應該存在這樣的差別待遇」。

王婉諭說，營養午餐價錢只是最表象問題，現況是沒有專責單位監督、食材選購和來源不透明、把關和裁罰機制失靈，甚至連學校專業人力配置都有問題，常聽到基層老師陳情，學校老師還要幫忙搬桶餐、看菜色夠不夠營養，「根本就是本末倒置」。

王婉諭表示，日、韓早在1954年和1981年就制定相關專法，反觀台灣在2019年好不容易公告「學校午餐條例」，至今卻杳無音訊，她主張，營養午餐必須有專法規範，包含專責單位監督、管理，從食材選購到供餐的明確流程及把關機制，食材成本與來源的資訊透明化、營養午餐費用合理化、家長及學生的回饋及參與機制、供餐品質及營養的把關機制及專業人力配置的規範，「讓孩子們能夠吃得安心，健康長大，我們一刻都不能再等了」。