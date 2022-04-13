業者怨學校午餐章Q獎勵金擋不住通膨壓力 教部允研議

受通膨影響，原物料價格雪上加霜，尤其中小學營養午餐價格本就不高，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會今天再度呼籲，要求三章一Q獎勵金規範能比照油價滾動式檢討，減輕業者壓力。教育部對此表示，將與農委會研商；農委會則說，獎勵金是用於「補價差」，研擬滾動檢討草案，細節仍在研議，這個錢是行政院編列，最後會報主計總處，若有核定通過就會再來調整。

立法院教育及文化委員會今舉行《學校飲食健康促進法》案公聽會，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信二次發言時表示，三章一Ｑ獎勵已全面實施，但通膨造成物價上漲，獎勵金應該要滾動式修正，不該政府的政策，要求業者買單。

實際上，學校午餐採用三章一Q國產食材，在去年開放進口萊豬後，學校午餐要求全品項吃國產食材，章Q獎勵金因此從每人每餐3.5元漲為6元；但受到新冠肺炎疫情影響，全球原物料通膨，物價指數高漲，業者呼籲提出獎勵金浮動機制，來因應高漲的物價。

陳明信也說，三章一Q制度上路後，根據農委會資料，目前學校營養午餐登錄為三章一Q的食材比數，截至今年二月已達93.27%，他認為，公會夥伴協助政府執行政策，涵蓋率高是大家共同的努力。

教育部政務次長蔡清華對此表示，教育部確實有接獲陳情，將會跟農委會研議，看用什麼方式來反應。

農委會農糧署副組長白秋菊則表示，三章一Q獎勵金補助是用於「補價差」，也就是使用國產肉品衍生而來的成本，這部分可以討論。她也說，農委會3月24日也有詢問漁業署、畜牧處提供數字，也有研擬滾動檢討草案，部分細節仍在研議。另外，這份補助金是由行政院編列，最後會報主計總處，若有核定通過就會再來調整。