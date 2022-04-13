暑假將近交通工具防疫規定怎麼做 王國材：隨時調整

台灣疫情持續延燒，距離暑假剩不到2個月，去年受三級警戒影響，根本無法出遊，許多民眾也盼望疫情能趨於穩定，並陸續規劃出遊行程，對此台灣的各項交通運輸工具會有什麼樣的防疫規定，交通部長王國材今出席活動受訪表示，會依據中央流行疫情指揮中心指引規劃，隨時做調整。

時隔一年，今年的暑假會如何度過，是許多悶壞的民眾相當關心的事情，王國材指出，基本上，現在在假日相關的防疫措施及管制都是延續三級警戒模式，事實上，在交通部從鬆到嚴謹或是比較嚴厲的管理措施都已經有，一般而言整個的防疫指引，會隨著指揮中心對於防疫的這個判斷做一些調整。

有王姓民眾表示，現在距離暑假時間還長，疫情會有怎麼樣的發展都還不知道，因此還沒想到暑假的規劃，也是隨時臨機應變，加上現在學校停課標準也吵得沸沸揚揚，想到出去玩好像太遠了，先以現在急需解決的降低傳播鏈為重。

也有林姓民眾說，台灣人心態要改，不然經濟就持續低迷，許多行業真的很辛苦，只希望趕快恢復先前的生活。