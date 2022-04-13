武嶺觀景平台將封閉改建半年 即時路況攝影機將暫轉向

武嶺亭是合歡山地標，更是遊客上山的打卡熱點，更能利用公路總局設置的即時路況影像攝影機「自拍」，留下一生重要的回憶，但由於武嶺觀景平台老舊，東勢林管處將於本月中旬起進行擴建改建，包括觀景台的樓梯、地磚、欄杆等設施，將打除重新施設，工期180天，預計10月底完工。

公路總局指出，配合施工期間，整個武嶺亭將封閉管制不對外開放，帍武嶺亭平台攝影機將調整角度，暫時轉向監控台14甲線車流與武嶺停車場停車狀況，請民眾留心注意不要擅闖，以維護安全。

配合武嶺亭改建工程即將動工，攝影機將調整角度監控台14甲線車流與武嶺停車場狀況，因此太約有半年時間遊客暫時無法利用攝影機玩另類自拍了！

台14甲線合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，不僅是車友自我挑戰的天堂路終點目標，也是初級山友挑戰海拔3237公尺石門山的入口，更是合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，加上不同季節的不同景致，遊客往來非常頻繁，公路總局因而在武嶺亭觀景平台上設置即時路況影像攝影機，目的是隨時監控路況、交通，提供台14甲線車流監控、武嶺停車場停車狀況以及雪季期間積雪厚度等資訊。

公路總局表示，因攝影機具網路即時監看功能，一度被網友發現，成為另類打卡的熱點，也成為遊客在武嶺亭上另類即時「自拍照」，透過監視器留下珍貴的旅遊照片和回憶。