快訊

江宏傑傳淡出演藝圈 卸《全明星》領隊下一步計畫曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵公司化40個月年終？王婉諭轟蘇貞昌「講幹話」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時力立委王婉諭。圖／聯合報系資料照
時力立委王婉諭。圖／聯合報系資料照

台鐵公司化引發台鐵工會反彈，行政院長蘇貞昌昨在立院答詢時表示，公司化絕對保障台鐵員工薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還可像陽明海運一樣年終分紅40個月。對此，時代力量立委王婉諭今怒轟蘇，「還沒公司化，就先講幹話？」台鐵改革的首要目標是安全，而不是年終領多少。

對於蘇貞昌的發言，王婉諭直說，「我聽了實在傻眼至極」，先不論蘇現在就畫這樣的分紅大餅實不實際，目前不論是台鐵改革或公司化，重點根本就不在未來能賺多少錢，更不是員工能不能拿到大筆分紅，「真正的重點是，台鐵作為無數台灣人的通勤運輸工具、作為普悠瑪和太魯閣號受難家屬心中永遠的傷痕，到底能不能痛定思痛的改變組織文化、維護安全品質，重建國人對台鐵的信心？」

王婉諭表示，院長與其畫大餅、講空話，不如踏實地和工會及基層員工溝通，好好面對台鐵安全改革的任務。「我們想要的很簡單，只是一條安全回家的路而已。」

台鐵公司化 王婉諭 蘇貞昌

延伸閱讀

台鐵公司化40個月年終？洪孟楷：蘇貞昌說謊成性

45處區間測速剩5處尚未恢復執法　蘇貞昌：6億經費再增188處科技執法

預計5月開放國際觀光客？蘇貞昌回應了

太魯閣事故追思會流標 王婉諭批台鐵：只想敷衍家屬？

相關新聞

武嶺觀景平台將封閉改建半年 即時路況攝影機將暫轉向

武嶺亭是合歡山地標，更是遊客上山的打卡熱點，更能利用公路總局設置的即時路況影像攝影機「自拍」，留下一生重要的回憶，但由於...

健康主題館／清腸不徹底 大腸鏡檢查白忙

大腸癌及胃癌名列國內十大癌症，過去做大腸鏡檢查許多人容易「被退貨」，原因是未確實喝大腸清腸劑，導致大腸殘留糞便過多無法精...

冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

這兩天天氣高溫炎熱，不過，冬衣先別收。中央氣象局指出，明天晚上鋒面接近，北部、東北部天氣轉涼，下周一前都會明顯感受涼意，...

中重度睡眠呼吸中止症損記憶力 達文西手術後好睡眠

42歲范姓女子近年來因躺著睡覺時呼吸不順，睡眠品質差影響白天精神，記憶力也明顯衰退，轉介到童綜合醫院耳鼻喉部陳忠雄醫師看...

台鐵公司化40個月年終？王婉諭轟蘇貞昌「講幹話」

台鐵公司化引發台鐵工會反彈，行政院長蘇貞昌昨在立院答詢時表示，公司化絕對保障台鐵員工薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還...

世界遺址日 高雄文資場館免票入園、中都磚窯廠化身市集

4月18日是聯合國教科文組織通過的「國際古蹟遺址日International Day For Monuments and...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。