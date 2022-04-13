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台鐵公司化40個月年終？王婉諭轟蘇貞昌「講幹話」
台鐵公司化引發台鐵工會反彈，行政院長蘇貞昌昨在立院答詢時表示，公司化絕對保障台鐵員工薪資福利，並稱以後台鐵公司若賺錢，還可像陽明海運一樣年終分紅40個月。對此，時代力量立委王婉諭今怒轟蘇，「還沒公司化，就先講幹話？」台鐵改革的首要目標是安全，而不是年終領多少。
對於蘇貞昌的發言，王婉諭直說，「我聽了實在傻眼至極」，先不論蘇現在就畫這樣的分紅大餅實不實際，目前不論是台鐵改革或公司化，重點根本就不在未來能賺多少錢，更不是員工能不能拿到大筆分紅，「真正的重點是，台鐵作為無數台灣人的通勤運輸工具、作為普悠瑪和太魯閣號受難家屬心中永遠的傷痕，到底能不能痛定思痛的改變組織文化、維護安全品質，重建國人對台鐵的信心？」
王婉諭表示，院長與其畫大餅、講空話，不如踏實地和工會及基層員工溝通，好好面對台鐵安全改革的任務。「我們想要的很簡單，只是一條安全回家的路而已。」
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