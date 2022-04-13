世界遺址日 高雄文資場館免票入園、中都磚窯廠化身市集
4月18日是聯合國教科文組織通過的「國際古蹟遺址日International Day For Monuments and Sites」，也是世界遺產日。高雄市文化局以國定古蹟「中都唐榮磚窯廠」作為主場地，4月16、17日以市集、講座、手做等讓大家體驗百年磚窯的美。打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站等高雄文資場館，當日免費入園。
文化局長王文翠表示，高雄做為一個百年城市，有著豐富的文化資產建築，藉著國際古蹟遺址日鼓勵大家多來了解高雄精采的歷史文化，更首次在中都磚窯廠策畫大型活動，展現工業城市特殊的人文景觀風貌。
愛河中游旁的中都唐榮磚窯廠，是高雄第一家磚仔窯，也是台灣現存最完整的磚窯工業建築群，2005年公告為國定古蹟。清水紅磚砌成的煙囪，象徵由日治時代開始的興盛磚造產業，自1899年日人鮫島盛創辦的鮫島煉瓦工場，到1913年臺灣煉瓦會社打狗工場，所生產磚塊俗稱「TR磚」，是日治時期重要建築物的主要供應磚廠。民國遷台後由唐榮鋼鐵廠買下，直到1985年停止生產前，中都磚窯廠一直是高雄重要的磚造工業的生產基地。兩座高聳的煙囪、八卦窯、三座倒焰窯、實驗窯、隧道窯、磚造事務所，是今日認識與理解近現代化工業發展的珍貴場域。
文化局與三和瓦窯、La Rue Market與打狗文史再興會社等單位合作，4月16、17日在中都磚窯廠策畫一場特殊古蹟日活動，讓剛硬的工業遺址場域，化身成為市民春日嘉年華，帶大家走入歷史場域。La Rue Market將磚窯廠妝點成為好玩好逛的藝術市集、三和瓦窯的磚砌手做課程外，打狗文史再興會社的教師黃朝煌、陳坤毅，導覽磚窯廠的空間與設施、廠區空間流變、製磚現代化進程等；並邀請文史工作者許玲齡講述當年中都磚窯廠被保存的歷程，教師莊文韋與磚窯廠老員工分享屬於中都的生活點滴與興盛的磚窯工廠的時代風華。國際古蹟遺址日活動訊息可上高雄文化局文化資產網查詢https://heritage.khcc.gov.tw/。
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