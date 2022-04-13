世界遺址日 高雄文資場館免票入園、中都磚窯廠化身市集

4月18日是聯合國教科文組織通過的「國際古蹟遺址日International Day For Monuments and Sites」，也是世界遺產日。高雄市文化局以國定古蹟「中都唐榮磚窯廠」作為主場地，4月16、17日以市集、講座、手做等讓大家體驗百年磚窯的美。打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山車站等高雄文資場館，當日免費入園。

文化局長王文翠表示，高雄做為一個百年城市，有著豐富的文化資產建築，藉著國際古蹟遺址日鼓勵大家多來了解高雄精采的歷史文化，更首次在中都磚窯廠策畫大型活動，展現工業城市特殊的人文景觀風貌。

愛河中游旁的中都唐榮磚窯廠，是高雄第一家磚仔窯，也是台灣現存最完整的磚窯工業建築群，2005年公告為國定古蹟。清水紅磚砌成的煙囪，象徵由日治時代開始的興盛磚造產業，自1899年日人鮫島盛創辦的鮫島煉瓦工場，到1913年臺灣煉瓦會社打狗工場，所生產磚塊俗稱「TR磚」，是日治時期重要建築物的主要供應磚廠。民國遷台後由唐榮鋼鐵廠買下，直到1985年停止生產前，中都磚窯廠一直是高雄重要的磚造工業的生產基地。兩座高聳的煙囪、八卦窯、三座倒焰窯、實驗窯、隧道窯、磚造事務所，是今日認識與理解近現代化工業發展的珍貴場域。