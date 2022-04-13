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為疫情解封準備！星宇招募今年首波自訓飛行員

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空擴大招募自訓飛行員。圖／星宇航空提供
星宇航空擴大招募自訓飛行員。圖／星宇航空提供

為疫情解封做好起飛的準備。星宇航空於今天宣布啟動今年首波自訓飛航員招募，5月1日至6月15日可於官網開放投遞履歷。應徵者需具中華民國國籍且持有效之甲類體檢證，擁有合格之英文檢定證明，並具FAA / CAA / ICAO任一認可之商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級），且報考前12個月內須有實機飛行經驗。

星宇說，隨著疫情逐漸趨緩，各國陸續解封，為配合未來機隊導入規畫及解封後市場高運量需求，展開自訓飛航員招募作業，期盼能錄用出色的飛航員，一同和星宇守護空中安全，提供旅客高品質的飛航服務。

星宇航空執行長翟健華表示，2022年是星宇航空交機的尖峰期，除了13架A321neo將全數交付之外，A330neo跟A350-900也將陸續交機，新機交機後將持續布局新航線，現階段必須為航空業的復甦做好萬全準備。

星宇說，自訓飛航員應徵資格及需繳交之文件資料，詳列於星宇航空官方網站(https://careers.jx-starlux.com)，報名截止日至6月15日止。

星宇說，筆試及面試預計從7月展開，錄取自訓飛航員須接受半年機型轉換訓練，包括進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，在飛航員熟悉各項操作，完訓並通過航路考驗後，即可成為星宇副機長，加入星宇機隊，持續向夢想飛行。

星宇航空擴大招募自訓飛行員。圖／星宇航空提供
星宇航空擴大招募自訓飛行員。圖／星宇航空提供
星宇航空擴大招募自訓飛行員。圖／星宇航空提供
星宇航空擴大招募自訓飛行員。圖／星宇航空提供

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