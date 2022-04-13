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學校午餐獎勵金浮動機制仍需溝通 農委會：目前無急迫性
因應物價高漲，農委會提出學校午餐三章一Q獎勵金浮動機制，農委會表示，會參考許多指標，但是，這浮動機制的實施，還要再跟業者討論，取得共識與同意，目前並沒有急迫性。
農委會主委陳吉仲今天參加台北市北平東路30號對面 「希望廣場3.0新建工程」動土典禮。
針對學校午餐的獎勵金浮動機制，農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，之前主委有特別提到，採取北農的價格為參考，會訂一個浮動基礎，最後還要跟業者溝通，詳細的內容會盡快對外公布，但他認為，目前並沒有急迫性。
根據本刊掌握的資料顯示，章Q獎勵金浮動機制會依照「台北農產運銷公司的批發菜價」、「農委會畜產行情資訊網價格」，以及「漁產品全球資訊網價格」等三指數的價格為基準，根據學校午餐組成配比，在規定的時間內，算出基數，基數超過某指標則浮動調整。
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