獨／學校午餐章Q獎勵金浮動機制初步規畫出爐 業者證實

通膨壓力大，團膳業者今年春節前即呼籲，要檢討三章一Q的食材獎勵金浮動機制，根據本刊掌握，農委會農糧署已有初步方案，規畫以各類農產價格配比，算出漲跌的浮動基準，正進行內部討論；而農委會近日將與團膳業者就此議題溝通意見。

農委會表示，完整規畫由農糧署近期提交討論。

學校午餐採用三章一Q國產食材，在去年開放進口萊豬後，學校午餐要求全品項吃國產食材，章Q獎勵金因此從每人每餐3.5元漲為6元；但受到新冠肺炎疫情影響，全球原物料通膨，物價指數高漲，因此業者希望提出獎勵金浮動機制，來因應高漲的物價，春節前也獲得農委會主委陳吉仲承諾檢討。

根據本刊掌握的資料顯示，章Q獎勵金浮動機制會依照「台北農產運銷公司的批發菜價」、「農委會畜產行情資訊網價格」，以及「漁產品全球資訊網價格」等三指數的價格為基準，根據學校午餐組成配比，在規定的時間內，算出一個基數。

舉例來說，假設每一餐學校午餐蔬菜占比70%、肉類畜產品占20%、魚類水產品占5%，依照價格配比計算，算出綜合指數；指數超過一定百分比，在固定時間內檢討，超過則調漲每人每餐獎勵金，反之則調降獎勵金，如油價般浮動。

中華民國餐盒公會理事長陳明信證實，看過這份草案，規畫內容也是這方向；他表示，各類食材不是官員說的不缺，是「現在什麼都缺啊。」以國內的食材成本計算，今年過了四個月，食材成本已經多了4%以上，但學校午餐的利潤，頂多3%至5%，幾乎壓縮利潤。

陳明信說，去年底即反映問題，但苦苦等不到規畫案後的下文；現在缺蛋仍嚴重，CAS液蛋每公斤已達130元；二月中，一桶18公升的油品720元，到昨天為止，同樣規格已經破千元；食材以外，還有紙盒包材，從春節上漲10%，至今已經上漲了三成，團膳業者願意配合政策，但卻不能要求賠錢配合。

屏東餐盒公會副理事長阮專銘表示，以雞蛋為例，至今仍短缺，北部採用液蛋，但屏東採用的是散裝箱蛋，原本一箱蛋(200顆)約600元，現在破千，不只貴還被限購、買不到，比如需求200公斤，現在僅能限量配給買到100至150公斤。

阮專銘表示，官方確實有這份規劃；今年是特殊的，若明年度通膨回歸平穩，這獎勵金浮動也是要跌回去，業者希望一個合理的調整機制，而非無限制地往上加，這是舒緩業者壓力，創造多贏的方案；否則，難以維持學校午餐的水準品質；去年11月全國各地會員即開始反映串聯，但等到今年四月了，仍未有更明確的下一步。

阮專銘說，過去因應颱風、或強降雨等不可抗力的極端氣候，學校可改用進口肉或進口蔬菜因應替代應急，但因為去年開放萊豬進口後，使用國產豬雞的條文已經寫入學校午餐契約中，更動不得，即便是物價高漲，也無法使用進口產品調節；也因此，有部分餐費較低的地方公會，除了合約規定的國產食材外，其他食材就採用不拿標章品項，以求度過難關。