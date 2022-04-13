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蘭嶼女醫師「比基尼」辣照 衛教30項登島注意事項！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
黃京葦醫師表示，其實她每年都會發衛教文，但幾乎沒人關注，貼上比基尼照，希望吸引大家能多看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，同時也希望遊客能安全平安的在島上遊玩。圖／黃京葦醫師提供
黃京葦醫師表示，其實她每年都會發衛教文，但幾乎沒人關注，貼上比基尼照，希望吸引大家能多看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，同時也希望遊客能安全平安的在島上遊玩。圖／黃京葦醫師提供

台東蘭嶼旅遊旺季到來，每年吸引上萬遊客登島旅遊，卻常常一些小疏忽，造成自己受傷就醫，讓蘭嶼衛生所醫護忙翻天，為此，衛生所醫師黃京葦臉書分享登島旅遊30項注意事項，並PO上自己比基尼泳裝照，網友稱讚：「貼心又實用」。

黃京葦臉書貼文寫道，在此宣布蘭嶼旺季（我的苦日子）正式到來， 每年都有稍微修改的注意事項 ，雖然有長長30項，但都是歷年經驗累積，來玩之前請記得收看（這次照片有選過，不知道閱讀率會不會比較高，不然明年就要放各種爛傷口的照片歐！）。

登島30項注意事項，是黃京葦駐島近3年來，在島上的所見所聞，把它匯集成貼心小叮嚀與大家分享，包括生活、交通、環境、文化及醫療等面向。日前PO上臉書，引起不少網友留言稱讚「辛苦醫護人員了」、「醫師太美太正了，我會乖乖聽話」、「貼心又實用」、「照片有效，我看完全文」。

黃京葦接受媒體訪問時表示，其實她每年都會發衛教文，但幾乎沒人關注，貼上比基尼照，希望吸引大家能多看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，同時也希望遊客能安全平安的在島上遊玩。

台東蘭嶼旅遊旺季到來，每年吸引上萬遊客登島旅遊，卻常常一些小疏忽，造成自己受傷就醫，讓蘭嶼衛生所醫護忙翻天，為此，衛生所醫師黃京葦臉書分享登島旅遊30項注意事項，並PO上自己比基尼泳裝照，網友稱讚：「貼心又實用」。圖／黃京葦醫師提供
台東蘭嶼旅遊旺季到來，每年吸引上萬遊客登島旅遊，卻常常一些小疏忽，造成自己受傷就醫，讓蘭嶼衛生所醫護忙翻天，為此，衛生所醫師黃京葦臉書分享登島旅遊30項注意事項，並PO上自己比基尼泳裝照，網友稱讚：「貼心又實用」。圖／黃京葦醫師提供

衛生所 蘭嶼

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