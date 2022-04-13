老菸槍咳到吐血罹肺癌 積極抗癌扭轉人生

台中45歲周姓油漆工菸癮達30年，平常有乾咳，近期痰中帶血、血量增加，還出現後背痛，2個月爆瘦十多公斤，就醫確診為分化不良的肺腺癌，經接受放療、化療縮小腫瘤，再以手術切除，腫瘤幾乎連根拔除，目前持續復健治療，可望順利返回職場。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜說，患者就醫檢查發現，右上肺有一顆6公分X1.2公分的腫瘤，化驗後證實為分化不良的肺腺癌，臨床上屬於肺癌第三期，腫瘤不僅侵犯右側肺門及右側支氣管，更把鄰近右側肺動脈上枝整個包埋住，「形狀有如肺部被惡魔之手緊緊搯住一樣。

鍾娜娜指出，考量患者腫瘤位置相當棘手，若手術切除易造成大出血，病理基因檢測顯示也不適合採取標靶或免疫治療，在醫療團隊評估之下，患者接受前導式同步化學治療合併放射治療，先縮小、萎縮腫瘤，再接受手術切除。

鍾娜娜說明，患者採取低分次的放射治療模式，減少放射治療次數，但每次給予相對高的放射劑量，並且同步利用秒速級影像導航系統輔助，精準確認腫瘤位置，減少周邊鄰近正常器官受到不必要的輻射劑量，減少副作用。

周姓患者接受18次療程(3周半)後，血痰以及背痛逐漸好轉。待腫瘤明顯萎縮，後續接受胸腔外科胸腔鏡肺葉切除及淋巴廓清手術，一舉將腫瘤完整連根拔除，目前恢復狀況良好，現正安排心肺功能復健治療，很快就能返回職場。

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